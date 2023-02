Un posto al sole/ Anticipazioni 13 febbraio: Rossella e Riccardo in crisi? Lei…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 13 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 13 febbraio, rivelano che Silvia non riesce a trovare una soluzione alle cattive recensioni che continua ad arrivare. Non solo: tanti sono i clienti che il Caffè Vulcano sta perdendo. Per rilanciare la sua attività, la donna cerca nuove iniziative, ma in quel momento arriva una notizia che la fa subito gettare nello sconforto. La perdita di credibilità del bistrot continua a farla vacillare tra speranze e false illusioni; ma sarà proprio in quel momento di maggior negatività che Silvia troverà qualcuno pronto a sostenerla.

Parliamo di Michele, che le è stato accanto fin dalla prima ondata di commenti negativi da parte degli haters. Con questa sua nuova mossa, l’uomo dimostrerà a Silvia di tenere ancora a lei, nonostante tutto.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che le cose tra Rossella e Riccardo continuano a vacillare. Il medico aveva già dimostrato la sua gelosia nei confronti della sua fidanzata e la sua troppa vicinanza con l’ex, Nunzio, che ha sostenuto durante tutto il periodo della vicenda di Alice. Ora Riccardo avanzerà nuove pretese, e Rossella arriverà a un punto di svolta in cui capirà che non potrà più andare avanti con lui. Infatti, grazie ad Ornella, la giovane Graziani apre gli occhi e ha una nuova conferma del carattere irascibile e difficile di Riccardo. Che la ragazza decida di prendere le distanze da lui?

Intanto, per Catrese arrivano brutte notizie quando Cerruti si appresta a chiudere la sua storia con lui, proprio quando i due avevano appena cominciati a conoscersi. Forse il vigile è preso da molti dubbi e insicurezze, quindi non se la sente di proseguire questa nuova storia. Come la prenderà Castrese?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il processo contro Lello Valsano è iniziato. Niko rivive terribili ricordi e, nello sconforto, ha un momento di vicinanza con Manuela, ma successivamente sente un forte senso di colpa nei confronti della defunta e amata Susanna, così allontana la Cirillo. Intanto, Cerruti si decide a incontrare Bufalotto. Silvia è sempre più in crisi per la pubblicità negativa che continua a travolgere il Caffè Vulcano e non sa come uscirne. Nel frattempo, Ornella deve prendere una decisione importante che riguarda il suo futuro professionale. Infine, Damiano è stato riassegnato al gruppo dei Falchi e assiste a una sparatoria in pieno giorno dove restano coinvolte Angela, Giulia e Clara: che sia l’inizio di una nuova guerra tra i clan nel cuore di Napoli?

