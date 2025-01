Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole, l’amatissima soap opera partenopea che tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50. Con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a cattutare l’attenzione di moltissimi fan, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà dopo la consueta pausa del weekend. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di lunedì 13 gennaio 2025, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che stupiranno non poco i fan.

Come sempre i telespettatori dovranno fare a meno di Un posto al sole durante il fine settimana, la soap però tornerà ad appassionare moltissime persone la prossima settimana con tante curiose vicende. Stando alle anticipazioni nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025 Renato si sfogherà con una simpatica confidente dopo aver litigato in modo animato sia con Niko che con Jimmy, al momento però non è noto di chi si tratta.

Anticipazioni Un posto al sole 13 gennaio 2025: Ferri dovrà dire a Gagliotti che non diveneterà socio del circolo

Cos’altro succederà a Un posto al sole dopo la solita pausa del weekend? Moltissimi sono i fan della soap che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nei nuovi episodi. Le anticipazioni fanno sapere che Valeria avrà intenzione di fare una proposta a Niko che lo spiazzerà non poco, anche i telespettatori resteranno senza parole.

Nel frattempo, Roberto dovrà comunicare a Gennaro Gagliotti che non potrà diventare uno dei soci del circolo frequentato da Ferri. Era stato l’imprenditore durante la cena in compagnia delle loro mogli a chiedere al marito della Giordano di garantire per lui e molto probabilmente non reagirà bene di fronte al rifiuto. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano poi che Cerruti nell’episodio di lunedì 13 gennaio 2025 proverà ancora a far cambiare atteggiamento a Mariella nei confronti di Guido, ci riuscirà? Al momento non sono trapelati altri spoiler, i fan della soap dovranno attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprire tutto quello che succederà.

