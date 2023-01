Un posto al sole/ Anticipazioni 13 gennaio: Clara decisa a scoprire la verità!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 13 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 13 gennaio, rivelano che nella soap continua a tenere banco la difficile situazione che si è creata dopo le accuse di Alice verso Nunzio. In casa Giordano, la tensione è alle stelle: Marina e Roberto devono cercare di mantenere la calma mentre Elena mette sempre più in dubbio le parole di sua figlia, convinta che abbia ingigantito l’episodio per vendicarsi di Nunzio. Alice, però, sembra mostrare segni di resa quando comincia a sentirsi in colpa per la situazione in cui ha messo il ragazzo e non solo. A causa delle sue accuse, il rapporto tra mamma Elena e l’amica Angela è stato compromesso. La tensione è davvero alta. Alice, inoltre, sente di provare ancora dei sentimenti per Nunzio, quindi forse, prima o poi, potrebbe cedere e rinunciare alla querela? Intanto, la giovane Pergolesi riceverà un inaspettato messaggio.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Clara è ormai decisa a scoprire la verità, una volta per tutte. Alberto nasconde davvero nella sua casa quei gioielli che secondo Lia appartengono alla sua famiglia? La coppia si scontrerà, anche perché Clara non intende rinunciare ad indagare fino in fondo, ma stavolta potrebbe rischiare grosso perché in ballo c’è il suo rapporto con il Palladini, che arriverebbe al capolinea. La vicenda dei gioielli di Lia continuerà ancora a interessare le trame della soap e ne avremo per almeno un bel po’…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio si incontra con Silvia, alla quale cerca di spiegare quello che gli è capitato con Alice. Pur ammettendo le sue colpe perché sa di aver esagerato con la Pergolesi, il giovane respinge ogni accusa che gli è stata rivolta: è certo che non avrebbe mai usato violenza sulla ragazza. Tutto sta, però, trovare qualcuno che sia disposto a credergli. Intanto, la situazione tra Nunzio e Alice ha creato una spaccatura tra le amiche storiche, Elena e Angela, ciascuna schierata da una parte. Viola cerca di mediare tra loro, ma le cose sembrano peggiorare. Micaela cerca ancora di sedurre Samuel. Il povero fidanzato di Speranza non ha scampo dato che la Cirillo si è ormai messa in testa di conquistarlo definitivamente. Le uniche che proveranno a fermare la ragazza sono sua sorella Manuela e Serena, la quale poi avrà un nuovo incontro con Mariella Altieri…

