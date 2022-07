Un posto al sole/ Anticipazioni 13 luglio: Valsano diabolico, Raffaele trema…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 luglio: Raffaele trema, Valsano ha un altro piano

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 12 luglio svelano che tra Eugenio e Viola le cose continuano ad andare male. La confessione di Raffaele ha gettato caos in famiglia Bruni, specialmente tra loro due poiché la giovane era complice del padre nel mantenere il suo segreto. Intanto, Clara deve prendere una difficile decisione che riguarda suo padre Mariano Tregara.

Terra amara/ Anticipazioni 13 luglio: Demir, gesto inaspettato con Yilmaz

Lello Valsano si rivela sempre più diabolico con il suo prossimo piano criminale, e Raffaele trema. Rossella scopre un particolare del carattere di Riccardo che non gli piace, ma nonostante cerca di supportarlo. Samuel si rende conto che Nunzio ha sole buone intenzioni, ma potrebbe esserci qualcuno non proprio d’accordo con lui e pronto a colpirlo alle spalle…

Sei sorelle/ Anticipazioni 13 luglio: caos in casa Silva, arriva zia Adolfina

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: crisi tra Viola ed Eugenio, colpa di Raffaele

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, la confessione di Raffaele ha scosso tutta la famiglia Bruni. In particolare, tra Viola ed Eugenio c’è sempre più freddezza, e la coppia potrebbe non riuscire a superare le difficoltà del momento. Infatti, Eugenio è furioso con Raffaele per avere coinvolto Viola a mantenere segreti riguardo le minacce di Valsano; la donna si è resa complice, tacendo sulle minacce che lui stava ricevendo dal criminale. Nel frattempo, Alberto comincia a nutrire qualche dubbio sull’identità del pentito che sta attualmente collaborando con Nicotera. Scoprirà la verità, ossia che dietro tutto c’è Tregara?

Una vita/ Anticipazioni 13 luglio: Valeria ricambia l'amore di David, ma...

Intanto, nonostante Franco cerchi di dissuaderlo dalle sue intenzioni, Nunzio si è ormai più convinto a lasciare l’Italia insieme a Chiara, e crede che questa fuga sia la soluzione migliore. Per questo motivo comincia a preparare Samuel a gestire il Caffè Vulcano in piena autonomia. Infine, Riccardo è in difficoltà al lavoro e chiede a Rossella di dargli una mano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA