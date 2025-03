Stanno tenendo tutti con il fiato sospeso le ultime vicende di Un posto al sole, Fusco ha sparato a Michele e i telespettatori continuano a chiedersi se dovranno dire davvero addio ad uno storico e così amato personaggio. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Quotidianamente sono moltissime le persone che si piazzano davanti al televisore per assistere a tutte le novità e i colpi di scena.

Ma cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole, in onda giovedì 13 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web le condizioni di salute di Michele continueranno ad essere molto preoccupanti. I medici non saranno in grado di dire se il giornalista si sveglierà dal coma, non sanno nemmeno se riporterà delle conseguenze a causa della tragica vicenda.

Anticipazioni Un posto al sole 13 marzo 2025: Pino stanco del comportamento di Rosa, la affronterà

Marina è tornata subito a Napoli non appena ha appreso la terribile notizia. Lei, Rossella e Silvia si sosterranno a vicenda nei prossimi episodi. Le anticipazioni rivelano che nella puntata di domani Damiano sarà chiamato ad un atto di coraggio che potrebbe risolvere la situazione, almeno in parte.

Raffaele cercherà di convincere Otello a rimanere a Indica invece di precipitarsi a Palazzo Palladini come lui vorrebbe fare. Nel frattempo l’altalenante atteggiamento di Rosa inizierà a stancare Pino, infatti deciderà di affrontarla per chiarire le cose con la Picariello. Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di giovedì 13 marzo 2025? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere per saperne di più.

