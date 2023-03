Un posto al sole/ Anticipazioni 13 marzo: Damiano è ferito, Viola dirà la verità?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 13 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 13 marzo, rivelano che Damiano se la passa veramente male, è infatti stato ferito gravamene durante un raid e le sue condizioni sono a dir poco critiche. Viola cade così nello sconforto, in pena per le sorti del poliziotto, è molto preoccupata e rischia di cedere ai suoi sentimenti. La Bruni infatti inizierà a valutare l’ipotesi di uscire allo scoperto una volta per tutte, affrontare Eugenio e rivelarli la verità sui suoi sentimenti…

Contemporaneamente Rosa, che dopo essere stata licenziata aveva chiesto un aiuto a Viola, trova un nuovo lavoro. Giulia e Angela infatti le offrono un impiego alla Terrazza. Rosa coglie anche l’opportunità per farsi conoscere dalle due e, madre e figlia, iniziano a capire come la facciata dura e a volte aggressiva di Rosa sia solo uno scudo per nascondersi e proteggersi dalla vita difficile che ha avuto in passato e che l’ha molto segnata.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Lara continua a seminare zizzania nel matrimonio di Marina e Roberto. La donna infatti le prova tutte per farli separare e conquistare Roberto e, per farlo, usa anche il piccolo Tommaso. Marina ne è consapevole e la presenza della Martinelli le risulta sempre più insopportabile ma non sa come liberarsene una volta per tutte. Marina inoltre si trova anche in una situazione di disagio con Serena.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole abbiamo dovuto dire addio a Teresa, la moglie di Otello. La donna infatti, a seguito di una forte litigata con il marito, viene colta da un infarto che, ahimè, le sarà fatale. Otello, appresa la notizia, cade in un profondo sconforto. Tutti piangono Teresa e, a soffrire maggiormente sembra essere Rossella che cerca aiuto per superare la perdita della nonna nel sostengo del fidanzato Riccardo che, però, sembra più distante che mai.

Anche Rosa è in una profonda crisi, è stata licenziata e il suo matrimonio con Damiano vacilla. La donna decide così di fare un passo indietro e chiedere aiuto a Viola. Giulia e Angela invece si trovano di nuovo in pericolo, le due hanno scampato un grosso rischio qualche mese fa ma questo, ora, sembra ripresentarsi. Troveranno qualcuno che le possa proteggere? Continua infine il triangolo tra Marina, Lara e Roberto. Marina si è resa contro che Lara è chiaramente interessata all’uomo che ama e che farà di tutto per conquistalo, anche con delle manovre scorrette…











