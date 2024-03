Un posto al sole/ Anticipazioni 14-15 marzo 2024: Rossella e Riccardo si sposano!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 14-15 marzo 2024

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda oggi e domani, giovedì 14 e venerdì 15 marzo, rivelano che Manuela ha scoperto della relazione di Niko con Valeria e questa cosa la manda su tutte le furie. La gelosia verso di lui è ormai evidente tanto da chiedere un confronto con lui. Rossella ha rischiato di cadere in tentazione con Nunzio e la cosa continua a tormentarla.

Intanto, Filippo e Serena cominceranno a capire cosa stia succedendo alla piccola Irene. I due genitori decideranno di affrontare la figlia ponendo l’accento su quanto sia incauto l’uso dei social senza il loro consiglio. Nel frattempo, le nozze tra Rossella e Riccardo sono giunte. Tutti i loro famigliari ed amici sono lì per circondare la coppia di amore e felicità in un momento così bello…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 marzo 2024 su Rai 3

Manuela è sempre più gelosa di Niko, soprattutto quando scopre che il Poggi è sempre più preso da Valeria. Per questo motivo deciderà di parlargli e rivelargli un segreto che teneva nascosto da molto tempo. Di che si tratta? Rossella ha rischiato di cadere in tentazione con Nunzio e il pensiero la tormenta.

Nonostante sia consapevole della passione che nutre per l’amico, continuerà ad impegnarsi nei preparativi per le nozze. Filippo e Serena, invece, cercheranno di convincere Irene a recarsi dallo psicologo ma la bambina si oppone. I genitori riescono a scoprire cosa le sta succedendo. Irene guarda dei video di nascosto che la stanno plagiando mettendole strane idee in testa.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 marzo 2024 su Rai 3

Filippo e Serena hanno scoperto che Irene guardava video di nascosto, con contenuti che la stanno traviando. I genitori decidono, dunque, di affrontare la loro figlia e metterla in guardia sui pericoli dei social senza la loro supervisione. Riusciranno ad ottenere la sua attenzione?

Nel frattempo, Rossella e Riccardo si sposano. La coppia è circondata da tutto l’affetto di amici e parenti nel giorno del loro matrimonio. Circondati dall’amore di tutti, i due consacreranno il loro amore pronunciando i voti.











