Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dopo la consueta pausa del weekend. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini che spesso lasciano i fan con il fiato sospeso. La storica soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo sul piccolo schermo, gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa lunedì 14 aprile 2025? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni, queste rivelano che continueranno le contrattazioni per far entrare Gennaro Gagliotti come nuovo socio dei cantieri. Intanto Michele tornerà finalmente a casa e dovrà fare i conti con un’inaspettata e spiacevole visita.

Anticipazioni Un posto al sole 14 aprile 2025: Samuele vuole impedire a Nunzio di cambiare casa

I tantissimi fan della soap opera partenopea assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio che andrà in onda dopo la pausa del fine settimana. Le anticipazioni rivelano che Grillo proverà sempre più rancore in commissariato nei confronti di Renda e coinvolgerà anche Eduardo.

L’affidabilità di Sabbiese come collaboratore di giustizia verrà messa in discussione nell’episodio di Un posto al sole di lunedì 14 aprile 2025. Cos’altro succederà? Stando alle anticipazioni Samuel scoprirà che Nunzio e Rossella vorrebbero prendere in affitto il seminterrato delle gemelle. Spinto da Gabriella, la ragazza che sta frequentando, deciderà di intervenire per impedire all’amico di prendere l’appartamento in affitto.

Grillo ancora contro Damiano, Niko vuole parlare con Manuela

Nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa oggi, venerdì 11 aprile 2025, Marina apparirà sconvolta a causa di alcune notizie provenienti dall’America e dovrà prendere una difficile decisione. Non avendo chiesto alcun permesso Sabbiese non potrà restare molto a Napoli, vorrebbe però che Clara e i bambini tornassero a casa con lui. Intanto Damiano verrà coinvolto a causa di Eduardo e finirà ancora nel mirino di Grillo.

Le anticipazioni fanno sapere che si avvicinerà sempre di più il giorno della partenza delle gemelle Cirillo. Samuel cercherà di mostrarsi forte in questa situazione, Niko invece inizierà a fare maggiore chiarezza in merito ai sentimenti che prova per Manuela. L’avvocato Poggi vorrebbe parlare con l’ex fidanzata prima che sia troppo tardi.