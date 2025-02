Va in onda domani l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti prima della consueta pausa del weekend. Con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini quotidianamente tengono incollati al televisore moltissimi telespettatori. L’amatissima soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e con tante novità e colpi di scena riesce sempre a conquistare l’attenzione dei fan.

Non solo in televisione, gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Cosa accadrà nella puntata di domani, venerdì 14 febbraio 2025? Sono trapelate interessanti anticipazioni sul web, queste rivelano che Rossella sarà finalmente pronta a reagire alle continue molestie di Fusco. La giovane dottoressa si preparerà infatti ad un importante incontro che la farà riflettere molto sulla sua delicata situazione lavorativa.

Anticipazioni Un posto al sole 14 febbraio 2025: Samuel capisce che Micaela ha mentito su Fausto

Altri interessanti colpi di scena cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. Stando alle anticipazioni Rosa riuscirà finalmente a lasciarsi andare all’amore con Pino e dopo la fine della sua storia d’amore con Damiano per la prima volta ritroverà la serenità.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nella puntata che andrà in onda venerdì 14 febbraio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Micaela dovrà fare i conti con nuovi dubbi e insicurezze, intanto Samuel capirà che la Cirillo non è stata sincera in merito alla presunta notte di passione trascorsa con Fausto.

