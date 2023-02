Un posto al sole/ Anticipazioni 14 febbraio: Manuela soffre per Niko, e lui…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 14 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 14 febbraio, rivelano che Manuela soffre molto per la distanza imposta da Niko. Dopo il loro momento di vicinanza, il giovane Poggi ha deciso di costruire un muro per impedire che la Cirillo si avvicini. Per impedire che chiunque si avvicini a lui e percepisca la sua sofferenza. Il processo a Lello Valsano gli ha fatto riaffiorare troppi ricordi dolorosi riguardanti la sua amata e defunta Susanna. Intanto, Micaela continua a litigare con Serena, e finisce per creare problemi tra quest’ultima e sua sorella. Per Manuela non è proprio l’ideale, visto il periodo che sta passando. Tuttavia, per Serena è in arrivo un’inattesa sorpresa la sera di San Valentino. Il brutto carattere di Riccardo, nel frattempo, continua a produrre tensione tra lui e Rossella. Stavolta, però, il dottore riesce a farsi perdonare, ma la sua compagna dimenticherà il suo comportamento?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Michele ha aiutato moltissimo Silvia in questo ultimo periodo, quando il Caffè Vulcano era sotto attacco dagli haters per via della vicenda di Nunzio. Nonostante la donna abbia cercato di uscirne e di riportare il suo bistrot in auge, le cose non sono andate esattamente secondo i suoi piani. Eppure Michele era lì per aiutarla e supportarla, e adesso i due si sono avvicinati tanto. Silvia sembra interessata a lui, ma deve dividersi tra un nuovo contrattempo al Caffè Vulcano e i sensi di colpa nei confronti di Giancarlo, con cui ha iniziato una relazione…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia continua a ricevere delle pessime recensioni e non riesce a far risalire la credibilità del Caffè Vulcano. Forse solo Michele potrebbe aiutarla in questa situazione difficile. Rossella è stanca del comportamento irascibile di Riccardo, che sembra peggiorare di giorno in giorno. E anche Ornella, che deve prendere un’importa decisione sul piano professionale, glielo fa notare. Intanto, Manuela è triste perché Niko l’ha allontanata dopo il loro momento di intimità e non riesce a spiegarsi il motivo. Cerruti si decide a incontrare Bufalotto/Castrese, ma quello che potrebbe sembrare l’inizio di una bella storia d’amore, finisce sul nascere: il vigile, infatti, pieno di dubbi e insicurezze, tronca tutto.

