Un posto al sole/ Anticipazioni 14 gennaio: Luca Capurano arriva nel cast, ecco il ruolo

Anticipazioni Un posto al sole 14 gennaio 2019

A breve ci saranno delle importanti novità che riguardano i protagonisti di Un posto al sole. La soap opera Made in Italy in onda sulla terza rete di Casa Rai, si prepara ad accogliere un nuovo e coinvolgente personaggio. Tra poco un nuovo volto approderà nella telenovela: si tratta di Luca Capuano. L’attore, dopo avere appassionato gli estimatori di Centovetrine e Il Paradiso delle Signore, torna in televisione per conquistare nuovi cuori. Ed infatti vestirà i panni di Aldo Leone, famoso avvocato e amante di Beatrice, così come rivelano le pagine di Nuovo TV. In queste settimane, i telespettatori hanno visto con i loro occhi, l’evidente crisi che stanno vivendo l’avvocatessa Lucenti e Diego. Per di più, il primogenito di Raffaele è venuto a conoscenza che la sua ex fidanzata ha una relazione segreta con un altro uomo. Questa rivelazione ha rappresentato per il fratello di Patrizio una pesantissima bastonata.

Un posto al sole: sta per arrivare Luca Capuano

Luca Capuano approderà nella soap Un posto al sole interpretando Aldo Leone, un penalista molto celebre e conosciuto nel mondo della giurisprudenza. Questo personaggio entrerà in gioco interagendo sia professionalmente che confidenzialmente con alcuni dei protagonisti della soap partenopea tanto amata dal pubblico di Rai3. Fin dalle primissime battute, verrà anche rivelata la sua relazione segreta con la Lucenti. Ed infatti, la storia tra i due amanti va avanti anche da parecchio tempo. Non sappiamo però, se l’intrigo amoroso ha avuto vita prima o dopo la relazione tra Diego e Bea. Sicuramente questa situazione, farà in modo di creare scompiglio all’interno della telenovela già movimentata di suo, per tutte le ultime dinamiche. Il personaggio interpretato da Luca Capuano, sarà notevolmente malvagio oppure sarà buono? Gli estimatori della soap dovranno aspettare qualche tempo per poterlo scoprire. Nel frattempo, godetevi la trama attuale con la rapina al Caffè Vulcano che ha lasciato un seguito traumatico e avrà delle conseguenze molto pesanti su coloro che c’erano.

