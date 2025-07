Gli ultimi avvenimenti di Un posto al sole stanno incuriosendo sempre di più i suoi affezionati fan, molti di loro cercano quotidianamente nuovi spoiler per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini e non solo. La soap opera partenopea tiene incollati alla televisione un incredibile numero di telespettatori durante la messa in onda di ogni puntata, trasmesse su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10, destino Odile appeso a un filo/ Non c'entrano Adelaide e Umberto

Coloro che non riescono a seguire gli episodi sul piccolo schermo hanno la possibilità di vederli in streaming, dove? Sul sito Raiplay, tante sono le novità che stupiscono spesso i telespettatori. In attesa di vedere l’ultimo appuntamento di questa settimana le anticipazioni di Un posto al sole svelano già cosa accadrà dopo lo stop del weekend, nell’episodio che andrà in onda lunedì 14 luglio 2025.

La forza di una donna, anticipazioni 14 luglio 2025/ Nisan aiuta Bahar, Enver legge il diario di Sirin

Anticipazioni Un posto al sole 14 luglio 2025: Viola riesce a risollevare l’umore di Antonio

Dopo aver parlato con Elena, Ferri e Marina e aver ottenuto la loro autorizzazione a parlare della sua inchiesta contro Gagliotti su Radio Golfo 99 Michele sarà impegnato con la preparazione della trasmissione sul caporalato. Stando agli spoiler, però, il giornalista riceverà una sconvolgente notizia.

Nel frattempo Eugenio sarà ancora ricoverato in ospedale in seguito al malore che ha fatto preoccupare tutti. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella puntata di lunedì 14 luglio 2025 il piccolo Antonio sentirà molto la mancanza del padre e il suo amore sarà pessimo. I familiari vedendolo così triste proveranno a consolarlo senza però riuscirci. Grazie ad una telefona, però, Viola riuscirà a migliorare l’umore del figlio.

Anticipazioni Beautiful 12 luglio 2025/ Confronto tra Steffy e Ridge, Bridget vuole staccare la spina ad Eric