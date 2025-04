Dopo la solita pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana di Un posto al sole e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. La storica soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 15 aprile 2025/ Delia ha un'intuizione, Rosa soffre per Marcello

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà domani, martedì 15 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Marina e Roberto continueranno a fare i conti con gravi problematiche ai cantieri. Michele, invece, non riuscirà ad accettare le sue attuali condizioni di salute. Per Saviani sarà un momento molto delicato anche dal punto di vista lavorativo.

Anticipazioni Beautiful, 15 aprile 2025/ Deacon rassicura Hope su Sheila, la Logan è sconvolta

Anticipazioni Un posto al sole 15 aprile 2025: un incontro potrebbe aiutare Michele, Raffaele preoccupato per Viola

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nella puntata di domani. Le anticipazioni rivelano che la situazione lavorativa di Michele sarà in stallo ma potrebbe migliorare grazie ad un incontro casuale, al momento però non è noto chi è la persona che potrebbe aiutare Saviani.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di martedì 15 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che le pressioni di Grillo nei confronti di Damiano saranno sempre più insistenti, infatti per il poliziotto non sarà un momento affatto semplice. A causa della difficile situazione lavorativa Renda finirà per trascurare Viola, atteggiamento che non passerà inosservato agli occhi di Raffaele, il portiere di Palazzo Palladini infatti apparirà preoccupato.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: chi arriva (a sorpresa) a Milano

Sabbiese nel mirino di Grillo, Samuel vuole impedire a Nunzio di cambiare casa

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025, Michele potrà finalmente tornare a casa ma dovrà fare i conti con una spiacevole e inaspettata visita. Il rancore di Grillo nei confronti di Renda aumenterà sempre di più e finirà per coinvolgere anche Eduardo Sabbiese, infatti la sua affidabilità come collaboratore di giustizia verrà messa in discussione.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Samuel scoprirà che Nunzio vuole subaffittare la casa delle Cirillo insieme a Rossella, incoraggiato da Gabriella deciderà di intervenire per impedire all’amico di lasciare l’appartamento che condividono a Palazzo Palladini.