Un posto al sole/Anticipazioni 15 dicembre 2023: Ida è una minaccia per Marina e Roberto

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 15 dicembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 15 dicembre, ci dicono che Ida rappresenta una valida minaccia per Marina e Roberto. La sua sintonia con Diego sta rafforzando sempre di più la donna polacca, che ora potrebbe avanzare pretese ben più grandi per riprendersi suo figlio e tornarsene nel suo paese d’origine. Se proprio è desiderosa di partire, perché non lasciarla andare? La coppia escogita un piano davvero subdolo per liberarsi di lei. Infatti i due hanno convinto la povera e ignara Ida a tornare in Polonia per le vacanze di Natale. Un piano assolutamente perfetto, che potrebbe non finire qui: la donna è forse destinata a non far più ritorno a Napoli?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 15 dicembre 2023: il ritorno di Marta e Adelaide

Marina e il Ferri sono determinati più che mai a non correre rischi e faranno di tutto per convincerla a starsene più lontana possibile. Almeno così sono convinti di aver eliminato uno dei loro problemi. L’altro guaio è rappresentato da Lara, che appare pentita dei propri errori e vuole assolutamente farsi perdonare! Ma sarà davvero così? Oppure è un altro dei diabolici piani della Martinelli?

Terra Amara/ Anticipazioni 15 dicembre 2023: Uzum ritrova suo padre, Saniye disperata

Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 dicembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Samuel ha deciso di prendere di petto la sua situazione con Speranza. Lo chef si è scusato con la fidanzata, e tra i due sembra essere tornato il sereno. Se la ragazza si sente molto più sollevata e felice che la sua relazione possa tornare al più presto alla normalità, la famiglia di lei non ha proprio del tutto perdonato gli errori commessi dal Piccirillo. Mariella e Guido sono delusi dallo chef, e non credono che le cose possano andar meglio tra la giovane coppia. Conoscendo la loro testardaggini, i due decideranno di agire per aiutare la nipote e ciò potrebbe portare conseguenze molto importanti nella vita amorosa della coppia…

La promessa/ Anticipazioni 15 dicembre 2023: Elisa, cosa nasconde davvero la baronessa?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Ida e Diego sono sempre più vicini. Marina e Roberto temono che questa complicità possa spingerli a portar via Tommaso dalla loro casa. Inoltre c’è anche la questione Lara: la donna potrebbe iniziare a ricordare la sua aggressione. Clara ha accettato la proposta di Eduardo di fuggire insieme al piccolo Federico, ma ciò ha scatenato l’ira di Alberto, che ha annunciato guerra alla sua ex. E lei comincia a pentirsi della sua decisione. Samuel deve prendere una decisione: essere sincero con Speranza e smetterla di illuderla.

Ornella ha ormai deciso di far domanda di prepensionamento, nonostante Viola e Raffaele abbiano tentato di farle cambiare idea.











© RIPRODUZIONE RISERVATA