Un posto al sole/ Anticipazioni 15 dicembre: l’identità di “Bufalotto” viene svelata!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 15 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 15 dicembre, rivelano che Bianca ha ormai scoperto la verità sul suo amico Antonello, ovvero che lui è l’autore della web challenge che sta tornando a preoccupare tutti i genitori in questi ultimi giorni. E il ragazzino come agirà ora che la sua compagna di classe sa tutto? Antonello capisce infatti che non può più evitare le conseguenze dei suoi gesti, ma prova egualmente a farlo coinvolgendo pericolosamente anche Bianca. I suoi comportamenti non faranno altro che far cadere nell’angoscia tutti i Boschi, che ora sono davvero preoccupati per la ragazzina. Fin dove si spingerà Antonella?

Intanto, Nunzio ha deciso di lasciarsi alle spalle Chiara e di buttarsi in questa nuova avventura con Alice. E il rapporto tra i due cresce sempre di più, ma per il momento scelgono di vivere questo legame fatto di complicità e leggerezza giorno dopo giorno, per capire in che direzione spingersi. E chissà, forse questa nuova storia potrebbe riservare a entrambi delle sorprese…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Bice non può più nascondere la sua cotta per Castrese, con cui continua a flirtare in maniera più esplicita. Sasà, invece, si decide a fare il passo più importante nella sua relazione virtuale con “Bufalotto”: infatti il vigile finalmente lo mette con le spalle al muro e la sua identità verrà svelata! Di chi si tratta? E se fosse proprio Castrese, l’uomo di cui sua sorella Bice si è invaghita?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Bianca indaga, unisce gli indizi ha a sua disposizione e scopre una cosa che la lascia senza parole. Infatti la ragazzina inizia a pensare che l’autore delle famigerate web challenge sia proprio il suo amico Antonello. A quel punto il confronto sarà inevitabile, ma Bianca dovrà fare attenzione perché potrebbe trovarsi coinvolta proprio in una web challenge molto pericolosa… Marina e Alice sono in disaccordo su dove passare le vacanze di Natale. Mentre la Giordano ha deciso di partire alla volta di Londra, per stare vicino a sua figlia, Alice vuole restare a Napoli e per una ragione ben precisa: Nunzio. Il Cammarota è rimasto molto deluso da Chiara, che gli ha detto che non passerà le vacanze natalizie a casa, eliminando così ogni speranza di rivedersi. Alice ne ha ovviamente approfittato per farsi notare da lui, e il piano sembra proprio aver funzionato. Bice è sempre più presa da Castrese, mentre Sasà ha paura a fare il passo successivo con “Bufalotto”.

