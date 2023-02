Un posto al sole/ Anticipazioni 15 febbraio: Viola deve testimoniare contro Valsano!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 15 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 15 febbraio, rivelano che è arrivato il giorno tanto temuto per Viola: lei e Raffaele dovranno testimoniare contro Lello Valsano al processo. Sappiamo come la morte di Susanna per mano del criminale abbia portato – e continua a farlo – cicatrici irreversibili alla giovane supplente, ma anche a Niko, che soffre ancora per la perdita della sua amata. Per Viola sarà quindi molto dura affrontare faccia a faccia Valsano, colui che ha ucciso davanti ai suoi occhi la sua cara amica. E così il dibattimento in aula, inizialmente senza imprevisti, andrà in maniera del tutto inaspettata.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la vicinanza con Michele ha fatto risvegliare vecchi sentimenti in Silvia, e ora lei ha paura di ricadere nelle trappole del passato. La donna non può permettersi di compromettere la sua relazione con Gianluca. Per questo motivo, la proprietaria del Caffè Vulcano decide di mettere un po’ di distanza tra lei e Michele. Intanto, Riccardo e Ornella sono ancora ai ferri corti, dopo le tensioni degli ultimi giorni, ma lui cerca di far pace con lei. Il dottore cerca un approccio migliore anche nei confronti di Rossella, perché a lei ci tiene.

Nel frattempo, Manuela pensa ancora a Niko e non si dà pace: non capisce perché lui abbia deciso di archiviare quanto è successo tra loro in modo così brusco. Per cercare di sollevare il morale a sua sorella, Micaela organizza un vero e proprio piano per farle dimenticare il giovane Poggi: cosa si sarà messa in testa la terribile gemella Cirillo?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia apprezza la vicinanza di Michele che la sta aiutando a rilanciare il Caffè Vulcano, tuttavia ha dei sensi di colpa nei confronti di Gianluca. Manuela soffre per la lontananza imposta da Niko, e oltretutto sua sorella Micaela cerca di coinvolgerla nella sua lite con Serena! E poi quest’ultima riceve un’inattesa sorpresa la sera di San Valentino. Il brutto carattere di Riccardo rischia di creare una frattura tra lei e Rossella, e anche Ornella cerca di farle aprire gli occhi. Il dottore, però, trova un modo per farsi perdonare. Cerruti, infine, tronca la sua nascente storia con Castrese perché si fa prendere da dubbi e insicurezze.

