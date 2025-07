Inizia oggi una nuova settimana di Un posto al sole dopo la consueta pausa del weekend, come sempre saranno tante le novità che terranno moltissimi telespettatori incollati al televisore curiosi di scoprire come evolveranno le vicende dei protagonisti. Le trame della soap opera partenopea, in onda su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì, si fanno sempre più intriganti e in molti vanno alla ricerca di interessanti spoiler.

Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni puntata oggi 14 luglio 2025/ Aslan finge il suicidio, Dilsha è viva!

Cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini? Stando alle anticipazioni di Un posto al sole trapelate fino ad ora scopriamo che dopo l’incidente di Agata Michele sarà certo che sia stato Gagliotti a causarlo. Nella puntata che verrà trasmessa domani, martedì 15 luglio 2025, Saviani farà di tutto per smascherare Gennaro.

La forza di una donna, anticipazioni 15 luglio 2025/ La Polizia irrompe a casa di Bahar, la malattia peggiora

Anticipazioni Un posto al sole 15 luglio 2025: Marina e Roberto riescono a liberarsi di Gagliotti?

La situazione ai Cantieri Flegrei-Palladini sarà sempre più delicata da quando Gagliotti ha preso le redini in qualità di nuovo amministratore delegato. Gli spoiler fanno sapere che Ferri e Marina avranno una possibilità di liberarsi del loro nuovo socio, lui nel frattempo dovrà fare i conti con una difficile situazione.

Nell’episodio che andrà in onda martedì 15 luglio 2025 Gagliotti capirà di non avere scampo dopo aver avuto un confronto con Okoro. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano anche che Luca si lascerà travolgere da un momento di grande sconforto. Il pensiero che le persone che gli stanno accanto continuano a fare dei sacrifici per lui, soprattutto Giulia, lo rende sempre più triste. Intanto la Poggi, che non ha nessuna intenzione di allontanarsi dal compagno, continuerà a cercare un modo per vivere insieme senza che sia necessario separarsi a causa della sua malattia.

Forbidden Fruit, anticipazioni settimanali 21-25 luglio 2025/ Paura per Erim: in ospedale per un grave malore