Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà mercoledì 15 ottobre 2025, Guido parla con Mariella, Vinicio cerca una via di fuga.

C’era stato un notevole riavvicinamento tra Guido e Mariella nelle ultime puntate di Un posto al sole, il loro rapporto però ha di nuovo preso una brutta piega. Il motivo? Lei vedendo l’ex marito in atteggiamenti affettuosi con Claudia al Caffè Vulcano è rimasta di nuovo delusa, lui ha provato a spiegarle come sono andate le cose ma al momento è troppo ferita e non riesce a fidarsi. Più volte le ha ripetuto che lui e l’attrice sono solo amici, ma è stato del tutto inutile.

Guido però non avrà nessuna intenzione di arrendersi, tutto quello che è successo negli ultimi mesi gli ha fatto capire che Mariella è la donna della sua vita ed è disposto a tutto per riunire la sua famiglia. Le anticipazioni di Un posto al sole trapelate sul web fanno sapere che nell’episodio di domani, mercoledì 15 ottobre 2025, Del Bue proverà di nuovo a parlare con l’ex moglie.

Anticipazioni Un posto al sole 15 ottobre 2025: Vinicio cerca una via di fuga, si metterà nei guai?

Guido cercherà di convincere Mariella a lasciarsi alle spalle tutte le sue insicurezze e a concedere un’altra chance alla loro storia d’amore. Bice però inciterà ancora una volta i dubbi dell’amica spingendola a prendere un’inaspettata decisione che avrà un esisto incerto. Nel frattempo Marina metterà al corrente Roberto in merito alla strategia rischiosa che ha deciso di mettere in atto ai Cantieri per liberarsi di Gagliotti.

Per Vinicio non sarà un momento affatto semplice, da un lato il fratello continuerà a mettergli pressione e dall’altro sarà distrutto dal senso di colpa che prova nei confronti di Castrese dopo il suo estremo gesto. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che il giovane Gagliotti sarà in cerca di una via di fuga che si rivelerà non solo sbagliata ma anche pericolosa. Nell’episodio di mercoledì 15 ottobre 2025 Serena cercherà di aiutare Manuela, per liberarla dalla presenza invadente di Renato farà una sorpresa al marito.

