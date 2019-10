Un Posto al Sole/ Anticipazioni 15 ottobre: nuova vita per Aldo?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 OTTOBRE

Tutto pronto per il ritorno in onda di Un Posto al Sole. Aldo si è finalmente deciso a lasciare la moglie Delia per poter coronare il sogno di poter stare con Beatrice. Le vite di entrambi, però, sono colpite da un dramma inaspettato, di cui Diego potrebbe essere la causa. Intanto, Raffaele non riuscendo più in alcun modo a mettersi in contatto con il figlio Diego, inizia ad essere piuttosto preoccupato. Che fine avrà fatto? E fino a che punto potrebbe essere colpevole? Vittorio non si da pace per il fatto di esser stato lasciato da Alex, senza un motivo e questo stato d’animo si riflette negativamente sul suo lavoro. Alice, che vorrebbe trascorrere un po’ più di tempo con il padre, non vede assecondata la sua richiesta di attenzioni ed inizia a sentirsi trascurata da Andrea, preso unicamente dall’adozione della sua nuova bambina. Salvatore non sta nella pelle in quanto pare che stia per avere un appuntamento galante col Dott. Sarti, ma potrebbe purtroppo incontrare degli ostacoli nella realizzazione del suo sogno. Fabrizio propone a Marina un viaggio tutto per loro.

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Le cose non cambiano in fretta ad Un Posto al sole per la gioia dei fan (o meno). Ormai l’ossessione di Diego per Beatrice ha raggiunto l’apice. Il ragazzo non riesce più a rimanere con i piedi per terra ed arriva addirittura a seguire la sua ex ed a spiarla fuori da casa. Tutto ciò lo porta ad avere un incontro scontro con l’avvocato Aldo Leone, ultimo ex compagno di Beatrice. Difatti, mentre assiste da lontano, durante un pedinamento, ad una discussione fra Aldo e Beatrice, Diego – avendo perso il lume della ragione – sferra un pugno all’avvocato. Quando viene a sapere dell’accaduto, Raffaele va su tutte le furie e cerca di far rinsavire il figlio. Intanto, Beatrice che è riuscita a placare l’ira di Leone, minaccia Diego dicendogli che lo denuncerà lei per stalking se non la smetterà di importunarla. Nel frattempo, Arianna ed Andrea ricevono una bellissima notizia: la loro richiesta di adozione è stata approvata e lo comunicano con gioia anche ad Elena ed Alice, tornate da poco da Londra, per partecipare al funerale del padre di Marina. Fabrizio, invece, non ha preso parte al rito funebre, per ovvie ragioni, e cerca a tutti i costi di distrarre Marina da questo brutto evento. La donna, invece, non ne vuole sapere di considerare chiusa la questione ed è decisa nel voler cercare giustizia per il padre e nel voler riscattare l’immagine di questi anche dopo morto. Vittorio sta vivendo molto male la presenza costante e pressante della madre, che cerca di metter voce in capitolo nella sua vita privata. Del resto, dopo aver trascorso molto tempo a distanza da Assunta il ragazzo non è più abituato alla sua invadenza. Anche le attenzioni continue del padre lo portano soltanto a scontri e litigi familiari.

