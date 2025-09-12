Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà lunedì 15 settembre 2025, Jimmy scopre che Matteo vuole vendicarsi di Viola.

Cosa accadrà nei nuovi episodi di Un posto al sole? Le trame della storica soap opera partenopea diventando sempre più intriganti e giorno dopo giorno tengono attaccati allo schermo moltissimi telespettatori. La loro curiosità aumenta sempre di più, infatti non perdono mai un episodio per non lasciarsi sfuggire nessun dettaglio in merito alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.

Un posto al sole va in onda su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì e dal punto di vista degli ascolti raggiunge sempre ottimi risultati. I suoi tantissimi fan possono guardare gli episodi sul piccolo schermo ma anche in streaming sul sito Raiplay, molti di loro vanno anche alla ricerca di nuovi spoiler per scoprire in anteprima cosa accadrà. Niko e Manuela osservando il comportamento di Renato inizieranno a preoccuparsi. Per tutta l’estate Poggi è rimasto chiuso in casa in compagnia di ‘Marzia’, le anticipazioni relative alla puntata di lunedì 15 settembre 2025 rivelano che la sua ossessione per l’intelligenza artificiale peggiorerà sempre di più.

Anticipazioni Un posto al sole 15 settembre 2025: la decisione di Damiano fa arrabbiare i suoi colleghi

Nei mesi scorsi Viola ha scoperto che Jimmy e Matteo usavano l’intelligenza artificiale per fare i compiti, dopo i vari richiami il figlio di Niko ha smesso ma il suo compagno di classe ha continuato ad infrangere le regole. La Bruni ha quindi preso provvedimenti e ha lottato per lasciargli un debito.

Matteo non ha preso affatto bene il provvedimento, una questione rimasta per lui in sospeso. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Jimmy nella puntata che andrà in onda lunedì 15 settembre farà un’inaspettata scoperta. Di che si tratta? Scoprirà che il suo amico ha in mente un piano molto pericoloso per vendicarsi di Viola. Nel frattempo Rosa accoglierà Clara, Eduardo e i bambini a casa sua. Intanto Damiano comunicherà a Simone e Ignazio la sua decisione di lasciare la Polizia, novità che farà arrabbiare molto i suoi colleghi.

