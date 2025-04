Nuovi colpi di scena e novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nei prossimi episodi di Un posto al sole. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. La storica soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e ottiene sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 16 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Agata continuerà ad essere avvolta nel mistero. Dopo l’ultimo incontro con la donna Michele confesserà a Rossella gli ultimi avvenimenti che sembrano confermare il fatto che la donna abbia delle speciali capacità.

Anticipazioni Un posto al sole 16 aprile 2025: Michele parla con Rossella di Agata, Vinicio nel panico

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della fiction partenopea nell’episodio di domani. Le anticipazioni rivelano che mentre Michele continuerà a pensare all’incontro con la misteriosa Agata Vinicio dopo la morte del padre sarà nel panico.

A peggiorare lo stato d’animo del giovane Gagliotti sarà anche il comportamento del fratello che continuerà ad ignorare le sue perplessità nell’entrare in società con Roberto Ferri e Marina Giordano. In preda alla disperazione Vinicio sprofonderà di nuovo nel tunnel della droga. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nella puntata di mercoledì 16 aprile 2025 Nunzio e Samuel si sfideranno a duello. Il motivo? Per decidere chi di loro avrà il diritto di trasferirsi nell’appartamento in cui vivevano le gemelle Cirillo a Palazzo Palladini.

Damiano trascura Viola, Raffaele si preoccupa per lei

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda oggi, martedì 15 aprile 2025, Saviani farà fatica ad accettare non solo le sue attuali condizioni di salute ma anche la sua situazione lavorativa. Un casuale incontro, però, potrebbe aiutare il giornalista.

Le anticipazioni fanno poi sapere che le pressioni di Grillo nei confronti di Renda saranno sempre più insistenti. Damiano, a causa della delicata situazione lavorativa, finirà per trascurare Viola. A Raffaele non sfuggirà il comportamento del poliziotto e sarà molto preoccupato per la figlia di Ornella.