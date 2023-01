Un posto al sole/ Anticipazioni 16 gennaio: Elena scettica, Alice sta mentendo?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 16 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 16 gennaio, rivelano che Alice sta per prendere una drastica decisione. Dopo un aspro confronto con Nunzio, nel quale i due se ne sono dette di tutti i colori, la Pergolesi è più che mai decisa a proseguire seguendo le sue intenzioni. Elena resta scettica e non è affatto convinta che la scelta della figlia sia quella giusta. Le tensioni tra le famiglie sono ormai arrivate alle stelle, ed Elena teme una seconda escalation che rischia di inasprire ancora di più i rapporti tra le persone che conosce. E Nunzio invece? Il giovane Cammarota non riesce più a sollevarsi di morale e comincia a star male al pensiero che Chiara possa scoprire quanto è accaduto…

Viola e Damiano stanno passando dei momenti di vicinanza che rischiano di compromettere ogni cosa. Dopo diversi timidi approcci, appare chiaro che i sentimenti dei due sono reciproci. Il problema è ora gestire tutta quella tensione che si è creato tra loro. La supplente e l’agente di scorta hanno difficoltà a stare insieme specialmente dopo quanto hanno passato in tutto questo tempo. E i riavvicinamenti tra i due proseguiranno…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 16 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Clara è ormai decisa a scoprire quale sia il contenuto della cassaforte di Alberto. Il fatto è che l’avvocatessa ne ha parlato con Diego, e lui è sembrato molto sincero al riguardo: dentro quel box ci sono i preziosi appartenuti alla famiglia di Lia, che ora li rivuole. Clara ha però ancora molti dubbi, ed è logico: non vuole tradire Alberto. Ma la sua voglia di scoprire la verità avrà la meglio…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, in casa Giordano, la tensione è alle stelle: Marina e Roberto devono cercare di mantenere la calma mentre Elena mette sempre più in dubbio le parole di sua figlia, convinta che abbia ingigantito l’episodio per vendicarsi di Nunzio. Alice, però, sembra mostrare segni di resa quando comincia a sentirsi in colpa per la situazione in cui ha messo il ragazzo e non solo. A causa delle sue accuse, il rapporto tra mamma Elena e l’amica Angela è stato compromesso. La tensione è davvero alta. Alice, inoltre, sente di provare ancora dei sentimenti per Nunzio, quindi forse, prima o poi, potrebbe cedere e rinunciare alla querela? Intanto, la giovane Pergolesi riceverà un inaspettato messaggio.

Clara è ormai decisa a scoprire la verità. Alberto nasconde davvero nella sua casa quei gioielli che secondo Lia appartengono alla sua famiglia? La coppia si scontrerà, anche perché Clara non intende rinunciare ad indagare fino in fondo, ma stavolta potrebbe rischiare grosso perché in ballo c’è il suo rapporto con il Palladini, che arriverebbe al capolinea











