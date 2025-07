Con le sue vicende sempre più intriganti Un posto al sole cattura quotidianamente l’attenzione di moltissimi fan, questi sono sempre più curiosi di sapere cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini. Nell’ultimo periodo Gennaro Gagliotti è stato uno dei protagonisti indiscussi della soap opera partenopea in onda alle 20.50 su Rai Tre da lunedì a venerdì. Pian piano lo spietato imprenditore è riuscito a conquistare sempre più potere, non solo nella sua azienda ma anche ai Cantieri Flegrei-Palladini dove è riuscito a ricoprire i panni di amministratore delegato grazie al sostegno di Chiara Petrone.

Anticipazioni La Promessa 16 luglio 2025/ Teresa supplica Don Ricardo, Don Lorenzo ricatta la Duchessa

Roberto Ferri e Marina Giordano continueranno a cercare un modo per sbattere Gagliotti fuori dai Cantieri, intanto hanno autorizzato Michele a procedere con la sua inchiesta contro di lui e a parlare a Radio Golfo 99. Intanto la situazione di Agata non migliorerà, le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nell’episodio di mercoledì 16 luglio 2025 la donna sarà ancora in gravi condizioni di salute.

La notte nel cuore, anticipazioni puntata di oggi 15 luglio 2025/ Sumru finisce in terapia intensiva: morirà?

Anticipazioni Un posto al sole 16 luglio 2025: Giulia controlla Luca, Michele in cerca della verità

Saviani continuerà ad essere convinto che dietro l’incidente di Agata ci sia proprio Gagliotti, probabilmente per impedirle di continuare ad indagare sulla scomparsa di Assane. Gli spoiler rivelano che il giornalista non avrà nessuna intenzione di far finta di nulla, infatti farà di tutto per far emergere la verità in merito a ciò che è successo.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nella puntata di mercoledì 16 luglio 2025? Stando alle anticipazioni emerse fino ad ora sul web Giulia sarà sempre più preoccupata per Luca, infatti deciderà di mettere nell’appartamento una telecamera di sorveglianza per controllarlo ogni volta che non è a casa. De Santis non gradirà affatto il gesto della compagna, la sua malattia però sta peggiorando velocemente.

Un posto al sole, anticipazioni puntate fino al 25 luglio 2025/ Viola vicina ad Eugenio, Luca peggiora