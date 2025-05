C’è grande attesa da parte dei fan di scoprire cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole, la storica soap opera partenopea che tiene compagnia ai telespettatori da moltissimi anni. Domani andrà in onda un doppio episodio, per recuperare quello saltato martedì 13 maggio 2025 a causa del match di Tennis.

Ogni giorni gli inquilini di Palazzo Palladini catturano l’attenzione di moltissime persone con le loro vicende sempre attuali e mai scontate. È bene ricordare che gli episodi oltre ad andare in onda su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì possono essere seguiti anche in streaming su Raiplay.

Passiamo ora alle interessanti novità di Un posto al sole, le anticipazioni fanno sapere che i colpi di scena non mancheranno nella puntata di venerdì 16 maggio 2025. Cosa succederà? Al momento sappiamo che Luca apparirà non poco turbato di fronte a nuovi sintomi della malattia. Convinto che le sue condizioni di salute stiano peggiorando prenderà una definitiva e dolorosa decisione perché pensa che sia la scelta più giusta.

Anticipazioni Un posto al sole 16 maggio 2025: l’amicizia tra Niko e Matteo preoccupa Niko

Nell’ultimo periodo Jimmy si è avvicinato moltissimo a Matteo, ma il compagno di classe fino ad ora non ha avuto un’influenza positiva su di lui, al contrario lo ha spinto a svolgere i compiti con l’intelligenza artificiale. A scuola il ragazzino si è reso anche protagonista di atti di bullismo ai danni di Camillo.

Stando agli spoiler di Un posto al sole Niko sarà molto preoccupato per l’amicizia nata tra suo figlio e Matteo e Manuela proverà a tranquillizzarlo. Intanto, nella puntata di venerdì 16 maggio 2025 Viola per gestire al meglio la situazione deciderà di adottare un approccio diverso con i suoi alunni. Mariella sarà molto triste per l’assenza di Guido e Cerruti proverà a tirarle su il morale, le cose però andranno in modo diverso rispetto a come aveva previsto.

Luca lascerà improvvisamente Napoli senza rivelare a nessuno dove andrà, una decisione che getterà Giulia nello sconforto totale. In preda alla disperazione farà di tutto per rintracciare il compagno. Intanto Mariella non dirà a Cerruti la reale motivazione che l’ha spinta ad iscriversi alla serata di danza sudamericana al Caffè Vulcano. Damiano invece dovrà affrontare per l’ennesima volta Grillo, tra i due scoppierà un acceso scontro che rischierà di peggiorare ulteriormente il loro rapporto già molto teso.

Niko duro con Jimmy, la tensione tra Ferri e Gagliotti si ripercuote sulla radio

Anche la puntata di oggi, giovedì 15 maggio, sarà ricca di novità e colpi di scena. L’avvocato Poggi cercherà di fare chiarezza in merito al comportamento del figlio, infatti deciderà di incontrare Viola. A differenza di Niko, che sarà molto duro con Jimmy, la madre di Matteo non darà molto peso alla vicenda.

Nel frattempo continuerà ad essere forte la tensione tra Gagliotti e Ferri, una situazione che avrà delle ripercussioni sull’andamento della radio che renderanno inutili gli sforzi fatti da Elena per rilanciarla. Cos’altro succederà oggi a Un posto al sole? Nunzio farà una proposta a Gabriela che riguarda il futuro del Caffè Vulcano, Manuel però apparirà contrariato.