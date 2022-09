Un posto al sole/ Anticipazioni 16 settembre: Roberto e Marina, un regalo sospetto

Un posto al sole, anticipazioni puntata 16 settembre: un regalo sospetto per Marina e Roberto

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 16 settembre, rivelano che Marina e Roberto ricevono un inaspettato quanto gradito regalo, ma il bel gesto potrebbe riservare loro brutte sorprese. C’è forse lo zampino di Lara? Non è una novità che la Martinelli ha preso di mira la felicità della coppia, e già in passato aveva provato a separarli, ma il loro amore era riuscito a prevalere. Proprio ora che le cose stavano andando per il verso giusto, qualcosa ci dice che Marina e Roberto dovranno guardarsi le spalle. E attenzione, perché le conseguenze di questo “regalo” saranno al centro delle prossime puntate.

Intanto, Niko è più che mai deciso a portare avanti la sua battaglia legale contro Micaela, tanto da non rendersi conto che questa situazione di stress sta gettando il piccolo Jimmy nello sconforto. Alberto Palladini tenta di far riflettere Niko sui problemi che può portare una simile guerra contro l’ex moglie. Eppure lui sembra deciso a proseguire, senza voler ascoltare nessuno…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 16 settembre: chi è la ragazza misteriosa di Michele?

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Michele è uscito con una misteriosa ragazza molto più giovane di lui. Guido vuole sapere di più a proposito della sua nuova frequentazione, ma l’uomo è titubante nel rivelare i dettagli. In realtà, il giornalista si sente sospeso tra due fuochi, da una parte il timore di iniziare una nuova relazione, dall’altra c’è la difficoltà di dire addio al suo passato con Rossella, che ormai si è gettata alle spalle la loro storia iniziando a frequentare Riccardo. La nuova arrivata porterà un po’ di serenità nella vita di Michele?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: la rivincita di Samuel

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Samuel si è preso la sua rivincita dimostrando il suo valore contro chi lo aveva preso in giro. In uno scatto di orgoglio ha di affrontato il terribile Espedito per un imperdibile faccia a faccia. Nunzio è sconvolto nell’apprendere che Chiara ha avuto una ricaduta e fa ancora uso di droga. Il ragazzo è disperato, sperava che raggiungendola, contro la volontà di tutti, i due avrebbero potuto iniziare una vita insieme. Invece, il destino si è accanito di nuovo contro la coppia.

Nunzio si ritroverà così nuovamente costretto ad affrontare i fantasmi di un passato che aveva in qualche modo rovinato il loro rapporto, finendo per imbattendosi peraltro in uno scenario che non aveva previsto quando aveva deciso di scappare dall’Italia.











