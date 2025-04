Va in onda domani il penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i fan. Questi quotidianamente restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini che spesso lasciano tutti col il fiato sospeso. La soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Anticipazioni La Promessa, 17 aprile 2025/ Pelayo e Catalina tornano insieme, Ayala in difficoltà

Non solo in televisione, gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata di giovedì 17 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web le gemelle Cirillo si godranno la loro vacanza a Torino, mentre Jimmy non riuscirà proprio ad accettare il fatto che Manuela e Micaela abbiano deciso di lasciare Napoli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 aprile 2025/ Enrico è in pericolo? Rosa lavorerà per Tancredi

Anticipazioni Un posto al sole 17 aprile 2025: Valeria potrebbe commettere un grave errore con Niko

Altri interessanti colpi di scena cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nell’episodio di domani. Le anticipazioni rivelano che Valeria sarà molto felice per aver ottenuto ciò che voleva, cioè avere Niko tutto per sé. Però, la fidanzata di Poggi potrebbe commettere un passo falso senza nemmeno accorgersene che potrebbe costarle davvero caro.

Le condizioni di salute di Michele stanno migliorando pian piano ma ha ancora bisogno dell’assistenza di Silvia. Osservando la situazione Luca non potrà fare a meno di pensare che molto presto quello potrebbe essere il suo futuro e il pensiero di pesare così tanto su Giulia lo fa stare male. Cos’altro succederà a Un posto al sole nella puntata di giovedì 17 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Vinicio chiederà aiuto ad Alice, lei avrà un’idea per trascorrere un po’ di tempo lontano da tutti e dai drammi.

Anticipazioni Beautiful, 17 aprile 2025/ Hope sconvolta corre da Finn, lui le chiede scusa

Michele parla di Agata con Rossella, Vinicio ricomincia a drogarsi

Nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa oggi, mercoledì 16 aprile 2025, Michele parlerà di Agata con Rossella, sembra che la misteriosa donna abbia davvero delle speciali capacità.

Vinico apparirà ancora molto turbato dopo la morte del padre e il comportamento del fratello di certo non lo aiuta, Gennaro Gagliotti ignorerà anche i suoi dubbi sulla possibilità di entrare in affari con Roberto Ferri e sua moglie. In preda alla disperazione il giovane Gagliotti troverà di nuovo rifugio nella droga. Samuel e Nunzio, invece, si sfideranno a duello per decidere chi prenderà in affitto il seminterrato della gemelle Cirillo.