La settimana di Un posto al sole si conclude oggi, venerdì 14 febbraio 2025, come al solito le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini lasceranno i telespettatori col fiato sospeso. Questi, puntata dopo puntata, restano sempre davanti al televisore per non perdere alcun dettagli, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Sul piccolo schermo l’amatissima soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre, colpi di scena e novità non mancano mai.

In attesa di vedere le vicende di Un posto al sole che andranno in onda oggi, in molti sono già curiosi di scoprire cosa succederà dopo la consueta pausa del weekend. Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda . Queste rivelano che Niko riuscirà a convincere il figlio ad accettare di trasferirsi a casa di Valeria, però non si è ancora confrontato con Micaela. Dopo aver scoperto la novità la Cirillo in preda alla furia si scaglierà contro Poggi e lo insulterà pesantemente.

Anticipazioni Un posto al sole 17 febbraio 2025: momento difficile per Luca, Rossella finalmente volta pagina

Ci saranno altre interessanti novità e colpi di scena nell’episodio che andrà in onda subito dopo la pausa del weekend. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole la malattia di Luca continuerà ad avanzare e lui dovrà fare i conti con un nuovo momento molto delicato e difficile. Come al solito De Santis potrà contare sul sostegno e l’amore di Giulia in un periodo così difficile della sua vita, ma sarà sufficiente?

Intanto Rossella ha finalmente denunciato Fusco e tutta la sua famiglia appoggerà la sua decisione. Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di lunedì 17 febbraio 2025 fanno sapere che dopo aver trovato il coraggio di lottare contro il primario la Graziani potrà finalmente lasciarsi tutto alle spalle e voltare pagina.

