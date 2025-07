Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà giovedì 17 luglio 2025, Viola valuta una decisione inaspettata, Gagliotti su tutte le furie.

Le prossime vicende di Un posto al sole faranno incuriosire non poco i suoi affezionati fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. Nell’ultimo periodo è stato dedicato molto spazio a Gennaro Gagliotti e ai suoi spietati modi per avere successo. Michele sta cercando in ogni modo di smascherarlo, intanto Marina e Ferri stanno cercando un modo per mandarlo via dai Cantieri. Anche la storia di Eugenio ha catturato l’attenzione dei telespettatori, si riprenderà presto dopo il malore?

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole relative all’episodio che verrà trasmesso domani, giovedì 17 luglio 2025, Nicotera deciderà di recarsi a Milano per sottoporsi al delicato intervento e Viola sarà molto turbata. Preoccupata per l’ex marito di recente la Bruni ha ammesso di essere ancora molto legata a lui e ciò sarà ancora più palese nel momento in cui prenderà in considerazione un’inaspettata decisione. Damiano la prenderà bene?

Anticipazioni Un posto al sole 17 luglio 2025: Gagliotti su tutte le furie, Giulia più serena

Ogni giorno più di un milione di telespettatori si piazzano davanti alla televisione per guardare il nuovo episodio dell’amatissima soap opera partenopea che però può essere seguita anche su Raiplay in streaming. Gli spoiler fanno sapere che nel nuovo appuntamento previsto per domani Ferri proverà a tenere a bada la furia di Gagliotti, anche Marina ed Elena lo aiuteranno a gestire il comportamento di Gennaro.

Dopo aver sentito la trasmissione radiofonica di Michele contro di lui, infatti, Gennaro Gagliotti sarà furioso e non sarà così semplice calmare la sua ira. Cos’altro accadrà a Un posto al sole nella puntata di giovedì 17 luglio 2025? Le anticipazioni svelano altri dettagli, quali? Giulia ha deciso di mettere in casa le telecamere per avere la possibilità di controllare sempre gli spostamenti di Luca, una soluzione che farà apparire la Poggi decisamente più serena.

