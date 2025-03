Le vicende di Un posto al sole continuano a tenere tutti con il fiato sospeso, in molti infatti si chiedono cosa succederà nei prossimi episodi. A tenere incollati al televisore moltissimi telespettatori al momento è soprattutto la vicenda drammatica di Michele, l’uomo infatti sta ancora lottando tra la vita e la morte dopo che Fusco gli ha sparato. La storica soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e riesce sempre a catturare l’attenzione di tantissimi fan, questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena.

Gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà dopo la consueta pausa del weekend? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa lunedì 17 marzo 2025. Queste rivelano che Rossella dopo quello che è successo rivedrà per la prima volta Fusco in ospedale e verrà colta da un malore che farà preoccupare tutti.

Anticipazioni Un posto al sole 17 marzo 2025: Guido si riavvicina a Mariella

Le novità però non sono ancora finite, le anticipazioni fanno sapere che la situazione ai cantieri continuerà a peggiorare. Ferri, nonostante Marina non sarà affatto d’accordo, deciderà di chiedere un prestito a Gennaro Gagliotti.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di lunedì 17 marzo 2025? Guido sarà sempre più preoccupato per Michele, una situazione drammatica e delicata che lo ha spinto a riavvicinarsi a Mariella in cerca di conforto. La vicinanza con l’ex marito, però, provocherà un forte turbamento nella Altieri. Cosa succederà tra loro? Gli spoiler al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per saperne di più.

