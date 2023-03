Un posto al sole/ Anticipazioni 17 marzo: arriva Diana, Alberto è interessato…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 17 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 17 marzo, rivelano che Alberto sta portando avanti il suo progetto di ampliare lo studio legale, ma già incontrato qualche ostacolo. A rassicurarlo ci sarà Diana della Valle, un nuovo personaggio della soap che vedremo spesso, l’architetta che curerà i lavori di ampliamento. Palladini sarà subito sincero con lei e le rivelerà di essere abbastanza in ansia per questo progetto. Anche Diana sarà molto schietta, e lo tranquillizzerà sul fatto di poter ottenere comunque un ottimo risultato senza per forza cambiare studio legale. L’incontro tra Alberto e Diana lascia a entrambi delle sensazioni positive, infatti entrambi manifestano una simpatia reciproca, scoprendo di avere molto in comune. Successivamente, il Palladini si incontrerà con Silvia alla quale farà un’inattesa proposta: ha per caso a che fare con il Caffè Vulcano, che sappiamo essere in crisi?

Covid, diminuisce Rt ma 4 Regioni in allerta/ In Lombardia terapie intensive vuote

Un posto al sole, anticipazioni puntata 17 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Otello è tornato a Napoli dopo il grave lutto per la morte di Teresa. Tutti i suoi amici e i suoi cari lo accolgono con piacere e anche tanto affetto. Nel frattempo, Guido pensa di trovare un modo affinché l’ex vigile possa distrarsi dal suo dolore per la perdita della moglie. Ma come farà? A questo proposito chiederà l’aiuto e la complicità di Franco e Nunzio, nella speranza che insieme possano risollevare il morale all’amico. Intanto, Silvia ha capito di poter contare al cento per cento su Michele, che si è rivelato una presenza molto più affidabile di Giancarlo; con quest’ultimo, invece, la distanza aumenta sempre di più. Silvia comprende di non potersi fidare: sarà la fine della loro storia?

Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 17 marzo 2023

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Teresa muore lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Otello, che tenta come può di superare il lutto con l’aiuto di amici e familiari. Silvia tenta con disperazione di risollevare le sorti del Caffè Vulcano, ma le cose vanno di male in peggio. Alberto è determinato a portare avanti il suo progetto di allargare lo studio ma incontra qualche difficoltà. Viola è divisa, di nuovo, tra i suoi sentimenti per Damiano (mai sopiti) e il suo matrimonio con Eugenio, che è ormai in discesa libera. E quando il marito si presenta con una proposta inaspettata, Viola capisce che deve prendere una decisione.

Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 17 marzo (conc. 22/2023)

Roberto, invece, compie un passo importante nei confronti di Lara, ma allo stesso tempo rassicura Marina sul loro futuro insieme. Manuela, invece, pensa ancora a Niko ma è decisa a riprendere in mano la sua vita. Rosa inizia il suo primo giorno di lavoro in Terrezza. La presenza di Edoardo Sabbiese potrebbe riaccendere una nuova guerra tra clan e Franco ne parla con Damiano con molta preoccupazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA