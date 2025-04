Sta per giungere al termine un’altra settimana di Un posto al sole e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti prima della solita pausa del weekend. Sono tantissime le persone che, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. La storica soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 aprile 2025/ Successo per Botteri, Tancredi prova a baciare Rosa

Non solo in televisione, gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 18 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web le gemelle Cirillo si godranno la loro vacanza a Torino, intanto Niko continuerà a discutere con Valeria. L’avvocato Poggi si renderà conto di aver tenuto segreto ciò che prova nei confronti di Manuela per troppo tempo.

Anticipazioni Beautiful, 18 aprile 2025/ Hope racconta tutto a Brooke e Ridge, Luna si sfoga con R.J.

Anticipazioni Un posto al sole 18 aprile 2025: Luca sorprende Giulia, Guido non prende bene la decisione di Mariella

Interessanti novità terranno i telespettatori con il fiato sospeso nella puntata di domani. Niko troverà finalmente il coraggio di dichiarare il suo amore a Manuela? Le anticipazioni fanno sapere che Luca non vuole che Giulia si senta obbligata ad occuparsi di lui quando la sua malattia raggiungerà uno stadio più avanzato, deciderà quindi di sorprenderla con un’inaspettata iniziativa.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di venerdì 18 aprile 2025? Le anticipazioni rivelano che Mariella, anche grazie alla complicità di Bice, deciderà di trascorrere la Pasquetta con Mimmo. Però, non appena Guido scoprirà le intenzioni della sua ex moglie non reagirà bene.

Un posto al sole, anticipazioni 17 aprile 2025/ Valeria fa un passo falso con Niko? Luca osserva Michele e...

Valeria commette un passo falso con Niko, Vinicio chiede aiuto ad Alice

Nell’episodio di Un posto al sole che andrà in onda oggi, giovedì 17 aprile 2025, Jimmy farà fatica ad accettare il fatto che Manuela e Micaela abbiano lasciato Napoli. Nel frattempo Valeria sarà soddisfatta per aver raggiunto il suo scopo, cioè avere Niko tutto per lei, però commetterà un errore che potrebbe costarle molto caro. Intanto, le condizioni di salute di Michele continueranno a migliorare pian piano, ma ha ancora bisogno dell’assistenza di Silvia.

Luca osservando Saviani sarà consapevole del fatto che presto anche lui si troverà in una simile situazione e non ha voglia di pesare così tanto su Giulia. Nel frattempo Vinicio chiederà aiuto ad Alice, la nipote di Marina avrà un’idea per stare un po’ di tempo lontano dai drammi e da tutti.