Dopo la solita pausa del weekend Un posto al sole torna oggi, lunedì 17 febbraio 2025, su Rai Tre con tante novità e colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini che con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare non poco la loro attenzione. La soap opera partenopea va in onda su Rai 3 da lunedì a venerdì alle 20.50 e in termini di ascolti conquista sempre ottimi risultati.

Anticipazioni La Promessa, puntata 18 febbraio 2025/ Santos minaccia ancora Vera, Adriano vuole fuggire...

Gli episodi di Un posto al sole oltre che in televisione sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Cosa succederà nelle prossime puntate? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, martedì 18 febbraio 2025. Queste rivelano che Luca sarà davvero scosso dal fatto che la sua malattia sta peggiorando, in un momento di totale smarrimento potrebbe fare una scelta che lo riporterebbe al momento più buio della sua vita.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 18 febbraio 2025/ Botteri ha un'illuminazione, il merito è di Delia

Anticipazioni Un posto al sole 18 febbraio 2025: Damiano vuole cambiare vita, Viola lo invita a non mollare

Nei precedenti episodi di Un posto al sole c’è stato un duro scontro tra Micaela e Niko dopo che lei ha scoperto che vuole trasferirsi a casa di Valeria insieme a Jimmy. Lei non è affatto d’accordo con la sua decisione ed è per questo che si è scagliata duramente contro il padre di suo figlio. Le anticipazioni fanno sapere che Poggi proverà a nascondere il suo vero stato d’animo ma non sarà semplice e durante un momento di sconforto si sfogherà con la madre.

Niko durante la chiacchierata con Giulia riuscirà finalmente ad ammettere quello che prova, confesserà infatti i suoi veri sentimenti. Intanto Damiano verrà duramente vessato dal suo superiore, più tardi sfogandosi con Viola dirà di essere intenzionato ad attuare un radicale cambiamento nella sua vita,. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nell’episodio di martedì 18 febbraio 2025 la Bruni lo inviterà a non mollare, nonostante provi spesso paura a causa del suo pericoloso lavoro.

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 febbraio 2025/ Hope distrutta dopo il rifiuto di Liam, non la perdonerà