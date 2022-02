Un posto al sole/ Anticipazioni 18 febbraio: Angela e Franco sempre più distanti

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 18 febbraio, della soap opera “Un posto al sole” la tensione nel rapporto tra Angela e Franco non accenna a diminuire, complice il riavvicinamento del Boschi a Katia, a sua volta in difficoltà con il suo compagno. Il compagno della Cammarota è infatti in arrivo a Napoli e la donna si troverà di fronte ad un bivio. Nel frattempo vedremo Nunzio molto nervoso nel tentativo di ritrovare un nuovo equilibrio con la fidanzata Chiara, dalla quale si era allontanato perché la ragazza era entrata nel giro della droga. Per Rossella è difficile non lasciarsi travolgere dai sentimenti: le condizioni di salute di Corrado si sono aggravate. Per Renato e Raffaele inizia il corso per diventare sommelier…

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap “Un posto al sole” si respira una brutta aria sia ai Cantieri che a Palazzo Palladini a causa degli attriti crescenti tra Nunzio e Franco. I due sono particolarmente nervosi a causa delle loro rispettive situazioni sentimentali. Tale stato d’animo ha avuto sfogo in un duro scontro sul lavoro, creando non poche ripercussioni in famiglia. Nunzio, dopo questa vicenda, accarezza addirittura l’idea di abbandonare per sempre Napoli e viene distolto da tale intento dalle pressioni insistenti della madre Katia. La donna infatti prega il figlio di non lasciarla sola proprio ora che la fase di crisi con Franco ha raggiunto il culmine. Boschi è infatti furioso dopo aver scoperto che la donna vive ancora con il suo ex marito e non ha nessuna intenzione di mettere da parte questo argomento. La situazione è dunque molto delicata e lo scontro tra i tre potrebbe avvenire al più presto. Riusciranno a trovare una soluzione? Rossella è completamente dedicata al suo lavoro. L’impegno professionale riesce a distoglierla dal momento di crisi che sta vivendo con Riccardo con il quale, nonostante numerosi chiarimenti, proseguono le tensioni. La dottoressa Graziani deve inoltre affrontare il dolore per aver ormai compreso che le condizioni del suo paziente prediletto, Corrado, sono in peggioramento e che potrebbero essere destinate a non migliorare. Ora che Marina si è allontanata definitivamente da Napoli per seguire Fabrizio, Lara ha finalmente campo libero. La Giordano infatti, nonostante Roberto abbia tentato incessantemente di riconquistarla, ha scelto di dare fiducia a sua marito, spezzando il cuore dell’imprenditore. Questo periodo di estrema vulnerabilità del manager dei Cantieri diventa terreno fertile per le intenzioni della Martinelli. La furba manipolatrice non si farà sicuramente scappare l’occasione che attendeva da tempo: insinuarsi nella vita di Roberto. Ferri si farà davvero abbindolare da Lara?

