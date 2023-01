Un posto al sole/ Anticipazioni 18 gennaio: la decisione di Damiano spiazza Viola!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 18 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 18 gennaio, rivelano che continua la vicenda legale di Nunzio che, oltre ad essere stato querelato da Alice (la quale ha voluto proseguire nella sua convinzione, incalzata anche dai nonni Roberto e Marina), inizia a sentirsi pure in colpa nei confronti di Chiara. Il pensiero che la sua fidanzata scopra cos’ha fatto lo distrugge. Così, pur di non perdere il rapporto con l’amata, il giovane Cammarota preferisce piuttosto aggravare la sua posizione agli occhi degli investigatori. Tutta l’intera vicenda ovviamente si ripercuote sulle famiglie coinvolte, così Marina ed Elena sono sempre più in tensione – l’una perché sostiene Alice, l’altra perché non crede alle parole della figlia. A risentirne non sono solo loro.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la faccenda di Nunzio ha finito per coinvolgere anche Rossella. Riccardo non è per nulla d’accordo sulla situazione e ovviamente non accetta che la fidanzata sostenga l’ex ragazzo. Guai anche per Damiano, seppur in misura minore. Il poliziotto prova dei sentimenti per Viola, è ormai chiaro, e sa di essere ricambiato. Tuttavia non vuole perdere la fiducia del suo capo Eugenio Nicotera perché si sente di tradirlo, dato l’interessa che ha per la moglie. Turbato dalle ripercussioni, le anticipazioni ci svelano che Damiano si ritroverà a prendere una decisione che avrà un impatto spiazzante su Viola: l’idea del trasferimento non è quindi da escludere. Come reagirà la giovane supplente? I suoi sentimenti avranno la meglio o metterà a rischio il suo matrimonio?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il destino di Nunzio sembra ormai segnato: Alice l’ha querelato, e Franco ha deciso di muoversi, contattando Silvia. La famiglia Giordano è spaccata: da un lato, Roberto e Marina sostengono la giovane, dall’altra la madre Elena mette in dubbio le dichiarazioni di sua figlia proprio perché la conosce e sa bene di cosa è capace. Dopo il loro ultimo riavvicinamento pericoloso, Viola e Damiano si rendono conto di essere finiti in una posizione compromettente e forse è troppo tardi per tornare indietro, a meno che l’agente non pensi di allontanarsi da lei. Clara è sempre più decisa a scoprire la verità in merito ai gioielli che possiede Alberto, anche a costo di compromettere il rapporto che ha con lui.

