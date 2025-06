Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà mercoledì 18 giugno 2025, Elena affronta un momento di crisi, cosa vuole ottenere Gagliotti.

Le trame di Un posto al sole sono sempre più accattivanti e i suoi tantissimi fan non perdono un episodio, ogni giorni infatti restano davanti allo schermo per non perdere tutte le novità legate alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Tanti sono i colpi di scena che spesso lasciano i telespettatori senza parole, gli spoiler si lasciano sfuggire sempre qualche curioso dettaglio in merito alle nuove puntate prima della loro messa in onda e per molti è impossibile ignorarli.

Anticipazioni La Promessa, 18 giugno 2025/ Vera delusa da Lope, Marcelo e Teresa eliminano tutte le foto

Prima di scoprire cosa succederà a Un posto al sole nella puntata di domani, mercoledì 18 giugno 2025, ricordiamo ai fan della soap opera partenopea che tutti gli episodi oltre che in televisione possono essere seguiti anche in streaming. In che modo? Basterà recarsi sul sito Raiplay per vedere o rivedere la soap in qualsiasi momento. Da quando Gennaro Gagliotti è diventato socio ai Cantieri ha più volte provato a mettere in atto i suoi metodi, Marina e Roberto però stanno cercando di arginarlo.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas 18 giugno 2025/ Luna di miele finita per Esther e Miguel, intanto Tano...

Anticipazioni Un posto al sole 18 giugno 2025: il piano di Gagliotti, Viola travolta dallo sconforto

Sin dall’inizio Gagliotti ha dimostrato di non avere scrupoli, la sua sete di fama e potere è talmente tanta che non guarda in faccia nessuno. Gli spoiler fanno sapere che le sue intenzioni saranno quelle di approfittarsi della grave crisi dei Cantieri per cercare di ottenere non solo il controllo dell’azienda ma anche la maggioranza. Lo spietato imprenditore sarà pronto a mettere in atto le sue prossime mosse malvagie ma Marina non avrà nessuna intenzione di dargliela vinta, lei non si è mai fidata di lui infatti non era affatto d’accordo ad entrare in società con lui.

La forza di una donna anticipazioni 18 giugno 2025/ Yeliz invita Bahar a una festa, lei scopre che ha mentito

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Elena vivrà un momento di crisi, dopo quello che Michele le ha raccontato su Gennaro non sa se sia la scelta giusta mandare in onda la puntata pilota della trasmissione sulle persone scomparse. Intanto Viola si farà travolgere dallo sconforto a causa delle ingiuste accuse della madre di Matteo. Niko apparirà invece molto preoccupato per Jimmy per la negativa influenza che Matteo ha su di lui e ne parlerà con Manuela.