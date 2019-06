Un posto al sole/ Anticipazioni 18 giugno: Diego non si rassegna, rivuole Beatrice con lui

Una lunga e interminabile settimana di emozioni, rivelazioni e lacrime. Queste sono le nuove trame di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì sulla terza rete di Casa Rai dalle 20.45 in poi. Nell’appuntamento trasmesso proprio ieri, lunedì 17 giugno 2019, avete avuto modo di vedere Michele, ostaggio di Mimmo capire quanto sia fragile e spaventato della situazione: riuscirà ad uscirne costituendosi? Marina intanto, ha scoperto di essere poco stimata dagli operai e questa cosa, un tempo non accadeva. Prima infatti, le bastava pochissimo per avere tutti ai suoi piedi. Mentre Guido e Vittorio sono in cerca di stabilità, Assunta accusa il colpo dell’abbandono. Diego è convinto che Beatrice abbia un altro se si trova ad un passo dal fare una sconcertante scoperta. Mimmo crolla e Michele non può fare altro che aiutarlo. Per Marina invece, è arrivato il momento di fare i conti con il tempo che passa. Diego cerca di beccare sul fatto Eugenio e Beatrice, convinti che abbiano una relazione ma le cose, potrebbero essere ben più diverse del previsto…

Un posto al sole anticipazioni 18 Giugno

Michele vuole prodigarsi per Mimmo ma Otello e Silvia non sono d’accordo. Intanto Andrea e Arianna si apprestano a fare un passo molto importante. Il trasferimento di Alex sembra iniziare sotto le più floride previsioni, ma la ragazza non ha fatto i conti con la sorellina. Diego sembra non essersi rassegnato per la fine della relazione con Beatrice e cerca in ogni modo di fare pace con lei. Roberto sta per accogliere Leonardo che vuole ricondurre a Napoli la barca di Tommaso. Nel frattempo, Serena riceve una visita imprevista che la obbligherà a rivedere il suo giudizio su tre colleghe cinesi. Credendo di essere vittima di un particolare complotto alla terrazza, Alex scoprirà il motivo di quell’improvviso clima di distacco e avversione nei suoi confronti. Per Roberto, Filippo e Serena è arrivato il momento di salutare Tommaso per l’ultima volta. Cosa nasconde Leonardo? Niko spinge Beatrice a confidarsi mettendola in guardia sulla relazione con un uomo già sposato. Mentre Alex ha sempre più pretese da “fidanzata”, Vittorio viene attratto da un invito di Anita: come finirà?

