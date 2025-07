Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà venerdì 18 luglio 2025, momento delicato per Ferri, Viola ha deciso di andare con Eugenio.

Nei precedente episodi di Un posto al sole Michele è apparso alquanto provato a causa della drammatica vicenda di Agata, da poco aveva deciso di interrompere la loro ‘collaborazione’ e si sente in colpa. Lui è convinto che la donna non sia rimasta vittima di un incidente ma che siano stati gli uomini di Gagliotti a tentare di ucciderla e vuole scoprire la verità per smascherare l’imprenditore.

Anticipazioni La Promessa, 18 luglio 2025/ Manuel e Jana verso la rottura? Don Romulo lascia la tenuta

Le anticipazioni di Un posto al sole, per la gioia dei fan più curiosi, si lasciano sfuggire qualche interessante novità. Cosa succederà nell’episodio che andrà in onda domani, venerdì 18 luglio 2025, come sempre su Rai Tre alle 20.50? Saviani continuerà a cercare degli indizi che gli permettano di scoprirà la verità sulla scomparsa di Assane. Sono tantissimi i telespettatori che ogni giorno guardano la soap opera partenopea, in televisione oppure in streaming su Raiplay, e dopo tutti questi anni conquista sempre un notevole successo.

Anticipazioni Beautiful, 18 luglio 2025/ Ridge ringrazia Finn, i due parlano delle condizioni di Eric

Anticipazioni Un posto al sole 18 luglio 2025: Viola vuole accompagnare Eugenio a Milano

Per Roberto le cose non si metteranno affatto bene, gli spoiler infatti fanno sapere che non solo dovrà fare i conti ai Cantieri con la gestione di Gagliotti e i loro continui litigi, scoprirà anche di essere stato querelato da Alberto Palladini. Nei giorni scorsi Ferri lo aveva aggredito nel giardino di Palazzo Palladini e lui non ha perso occasione per vendicarsi.

Elena inviterà Filippo a restare accanto al padre in un momento così delicato per lui, nonostante ci siano state molte divergenze tra loro che li hanno spinti da un po’ ad allontanarsi. Nel frattempo Viola ha preso una decisione, le anticipazioni di Un posto al sole di venerdì 18 luglio 2025 svelano che andrà a Milano con Eugenio. La Bruni non vuole lasciare da solo l’ex marito quando dovrà fare l’intervento ed è per questo che vuole accompagnarlo, dovrà però dirlo a Damiano.

Un posto al sole, anticipazioni 17 luglio 2025/ Viola verso una decisione inaspettata, Gagliotti furioso