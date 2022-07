Un posto al sole/ Anticipazioni 18 luglio: Eugenio prepara il blitz contro Valsano

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 luglio:

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 18 luglio svelano che le informazioni fornite finora da Mariano Tregara permettono ad Eugenio di dare inizio a una vasta operazione di polizia per distruggere in definitiva il clan Argento, Valsano incluso. Pressato da Nunzio, Franco si attiva per procurare al figlio e a Chiara i documenti falsi necessari alla fuga fuori dall’Italia, ma ci saranno grossi problemi per tutti. Lara è una furia: rientrata a Napoli da sola, mentre Roberto e Marina programmano il loro futuro a Procida, lei pianifica la sua vendetta.

Sei sorelle/ Anticipazioni 18 luglio: l'ingombrante zia Adolfina, Diana ha un'idea

Ornella scopre che tra Raffaele ed Elvira potrebbe esserci stata più di una semplice amicizia, per di più è delusa perché il marito ha scelto di confidarsi con un’estranea piuttosto che con lei. Riccardo propone a Rossella di andare a vivere insieme ma la reazione della ragazza non è quella che lui si sarebbe aspettato. Le incomprensioni tra un aumentano, e tra le due inizia uno scontro aperto.

Terra amara/ Anticipazioni 18 luglio: Zuleyha e Demir novelli sposi, Yilmaz...

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Roberto e Marina chiariscono, Lara resterà sola?

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto e Lara hanno deciso di recarsi in vacanza a Procida, proprio dove si trova Marina. Per Roberto e quest’ultima il confronto è quindi inevitabile: si chiariranno alla fine? Lara è infastidita dalla situazione, e cerca di capire alla svelta dove si trovi il suo compagno, ma per lei potrebbe essere troppo tardi…

Intanto, Lello Valsano e i suoi scagnozzi sono gli unici a gioire dell’aggressione in carcere di Tregara perché questo giova a loro vantaggio. Alberto cerca di dare conforto a Clara, che è molto provata dalla notizia di quanto accaduto a suo padre Tregara dietro le sbarre. Infine, Mariella equivoca una serie di cose e si convince di stare antipatica a Serena e Angela. Per rimediare prepara un dolce per entrambe, peggiorando però la situazione…

Un altro domani/ Anticipazioni 18 luglio: Agustina è stata uccisa? Carmen sospetta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA