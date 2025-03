Con tante interessanti novità e colpi di scena inaspettati Un posto al sole continua a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati. Quotidianamente tantissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vivende degli inquilini di Palazzo Palladini. L’amatissima soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di Un posto al sole che verrà trasmesso domani, mercoledì 19 marzo 2025. Queste rivelano che Marina e Roberto resteranno senza parole non appena scopriranno che Gennaro Gagliotti non gli darà il prestito che gli avevano chiesto. Perché si tirerà indietro? Perché suo padre ha deciso di riprendere la gestione dell’azienda e ha bloccato ogni sua transazione.

A causa della decisione di Ciro Gagliotti la situazione tra lui e il figlio sarà sempre più delicata, tra loro scoppierà infatti un altro acceso scontro. Intanto, Rossella proverà a rassicurare Marisa dicendole che sta bene, la madre di Michele vedendola così provata e dimagrita si è preoccupata moltissimo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Otello, sempre più in pensa per Saviani, nella puntata di mercoledì 19 marzo 2025 riceverà una bella strigliata. La delicata situazione di Michele ha fatto riavvicinare Mariella e Guido, lei però si renderà conto che è arrivato il momento di mettere dei confini perché la vicinanza dell’ex marito la turba non poco e non è pronta ad affrontare queste sensazioni.

