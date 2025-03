Inizia oggi una nuova settimana di Un posto al sole dopo la consueta pausa del weekend e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Le ultime vicende stanno tenendo tutti con il fiato sospeso, in molti continuano a chiedersi come evolverà la vicenda di Michele. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori con tante interessanti novità e colpi di scena.

Anticipazioni La Promessa 18 marzo 2025/ Gregorio rivela a Petra che la tomba di Pia è vuota

Gli episodi di Un posto al sole, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 18 marzo 2025. Cosa succederà? La delicata situazione di Rossella farà preoccupare non poco Marisa, la donna deciderà di parlarne con Silvia e le consiglierà di tenere d’occhio la figlia. A farle preoccupare entrambe sarò soprattutto il rapporto della Graziani con il cibo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 marzo 2025/ Marcello vuole accusare Tancredi di plagio

Anticipazioni Un posto al sole 18 marzo 2025: Guido cerca conforto nella sua famiglia

Dopo aver denunciato il primario Rossella stava cercando di riprendere in mano la sua vita ma ciò che è successo al padre l’ha gettata nello sconforto. Lei si sente in colpa per la tragica vicenda, il giornalista è rimasto ferito per proteggere lei, le anticipazioni rivelano che apparirà molto provata e sciupata, di fronte al suo preoccupante dimagrimento Silvia e Marisa si chiederanno cosa possono fare per aiutarla.

Nel frattempo Gennaro Gagliotti dovrà affrontare un duro confronto con il padre Ciro nella puntata di martedì 18 marzo 2025. L’uomo ha ormai deciso di riprendere il controllo dell’azienda e questo lo farà scontrare di nuovo con il figlio maggiore. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che in un momento molto delicato Guido continuerà a cercare conforto nella sua famiglia e non nella compagna Claudia.

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 marzo 2025/ Katie infastidita, accesa discussione tra Brooke e Donna