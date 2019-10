Un Posto al Sole/ Anticipazioni 18 ottobre: Diego e Anna protagonisti

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 18 OTTOBRE

Un Posto al sole torna oggi con una nuova puntata, l’ultima della settimana, in cui conosceremo l’epilogo di alcune situazioni e le novità in altri momenti a partire proprio da Diego. Il giovane è stato sicuramente il protagonista di queste ultime puntate di Un Posto al Sole e lo sarà anche oggi sentiremo parlare di lui. Diego ha perso la testa e adesso non si capisce bene quali sono le sue attenzioni ma le prime anticipazioni rivelano che nei prossimi giorni potrebbe addirittura pensare seriamente a costituirsi alla polizia e non a farsi del male. Intanto, dopo che Alex l’ha lasciato, Vittorio è sempre più triste e questo preoccupa Anita che deciderà di aiutarlo, riuscirà nel suo intento oppure no? Lo scopriremo solo questa sera o, al massimo, nelle puntate che vedremo in onda da lunedì sera su Rai3.

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Dopo l’incidente di Aldo tutto è cambiato nelle ultime puntate per i protagonisti di Un Posto al Sole. A salvargli la vita è proprio Beatrice che lo porta subito in ospedale ma quando tutti arrivano al suo capezzale lei viene mandata via visto che non hanno alcun legame di parentela e questo non fa altro che distruggerla. Intanto, Andrea e Arianna sono pazzi di gioia per via dell’inizio delle pratiche di divorzio ma sembra proprio che per loro presto potrebbe esserci una sola via d’uscita, ovvero l’addio alla soap visto che lui è destinato ad andare via, come finirà? Alice invita Andrea ad una mostra fotografica proprio per instaurare un rapporto con lui ma questa volta è un no che ottiene come risposta proprio per via di Arianna e della loro vita insieme. Nel frattempo, Raffaele si confida con Giulia e le spiega dell’incidente e della possibilità che sia proprio Diego il colpevole anche se lei pensa di no e non sa ancora che la loro vita sta per cambiare e tutto dipenderà proprio dalle scelte del figlio.

