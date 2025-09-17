Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà giovedì 18 settembre 2025, Gagliotti dopo il ricovero torna ai Cantieri, Guido prova a...

Continua la faida tra Gennaro Gagliotti, Roberto Ferri e Marina Giordano a Un posto al sole, al momento però ad avere la peggio è stato Ferri dal momento che è finito in carcere. La sua intenzione era quella di convincere il suo socio a ritirare la denuncia per poter risolvere la questione in un altro modo, lui però in preda alla sua sete di vendetta ha fatto finta che si era recato in ospedale per aggredirlo.

Anticipazioni La Promessa, 18 settembre 2025/ Leocadia fa una confessione a Catalina, Cruz decide...

Gagliotti quando è stato ricoverato ha fatto tornare Vinicio a Napoli e con l’inganno lo ha portato dalla sua parte, mettendolo anche contro Alice. Cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Un posto al sole? Stando alle anticipazioni che sono trapelate sul web, nella puntata di giovedì 18 settembre 2025 con l’aiuto del fratello Gennaro riuscirà a tornare ai Cantieri Flegrei-Palladini con l’intenzione di tornare a ricoprire il ruolo di amministratore delegato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 settembre 2025/Rosa pensierosa per le nozze di Marcello e Adelaide

Anticipazioni Un posto al sole 18 settembre 2025: Guido prova a corteggiare Mariella

I problemi tra le loro famiglia stanno creando molte tensioni anche nel rapporto tra Alice e Vinicio. Lui da quando è tornato a Napoli e si sta prendendo cura del fratello è sempre più freddo nei confronti della fidanzata, una situazione che la sta facendo soffrire non poco.

La storica soap opera partenopea fa compagnia ai telespettatori su Rai Tre alle 20.50, da lunedì a venerdì. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Alice nell’episodio di giovedì 18 settembre 2025 proverà a convincere il fidanzato a ripartire insieme a lei, lasciandosi alle spalle i problemi che non li riguardano. Nel frattempo Guido seguirà il consiglio di Silvia e proverà a corteggiare Mariella, Bice però lo terrà d’occhio perché ha paura che l’amica possa soffrire ancora.

La forza di una donna anticipazioni 18 settembre 2025/ Sarp sconvolto, Arif chiede a Bahar di sposarlo