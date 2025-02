Puntata dopo puntata Un posto al sole tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori con le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati. Tantissime infatti sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere nessuna novità, i colpi di scena non mancano mai e tengono spesso tutti col fiato sospeso. La storica soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

In molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 19 febbraio 2025. Queste rivelano che Giulia dopo aver parlato con Niko sarà molto preoccupata, a farla preoccupare non poco anche l’atteggiamento sempre più malinconico di Luca.

Anticipazioni Un posto al sole 19 febbraio 2025: Mariella non riesce a voltare pagina ma darà un’altra chance a Mimmo

Per l’avvocato Poggi non è un periodo affatto semplice, le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che dovrà decidere se pensare al bene di Jimmy come ha sempre fatto oppure assecondare l’ultimatum di Valeria trasferendosi a casa sua anche se il figlio non è affatto felice del notevole cambiamento. Intanto, nell’episodio di domani sarà Alberto ad aiutare Luca, Palladini riuscirà a distogliere il dottor De Santis dai suoi propositi.

Mariella non è ancora riuscita a voltare pagina dopo la fine del suo matrimonio con Guido e di certo gli ultimi deludenti incontri con Mimmo non hanno migliorato la situazione. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella puntata di mercoledì 19 febbraio 2025 Sasà riuscirà a convincerla a dare a Mimmo un’altra possibilità.

