Un posto al sole/ Anticipazioni 19 gennaio: Clara, scoperta inattesa su Alberto

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 19 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 19 gennaio, rivelano che con l’aiuto dell’amica Marika, Clara riesce ad aprire la cassaforte di Alberto e fa una sconcertante quanto inattesa scoperta: al suo interno vi trova dei lingotti d’oro e altri gioielli. Il problema è che ora non sa come affrontare l’argomento con lui. Decide comunque di andare in fondo alla questione e lo trova al Caffè Vulcano, dove sta avendo un’accesa discussione con Lia. Infatti, la domestica dei Ferri sta cercando di convincere Alberto a ridargli i gioielli, ma lui continua a mentire in maniera spudorata. Clara assiste alla scenata e rimane senza parole. A quel punto, la Curcio si avvicina e gli conferma di conoscere tutta la verità sui gioielli. La reazione di Alberto è piuttosto violenta, e la intima di non mettere il naso nei suoi affari.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Alice ha deciso di procedere per vie legali contro Nunzio, che ora è in una situazione molto delicata. Il Cammarota, però, ha dei sensi di colpa nei confronti di Chiara e vorrebbe chiarire con lei. Per questo motivo decide di raggiungerla per parlarle, ma questo suo gesto, seppur amorevole, potrebbe essere visto dalla polizia come un tentativo di fuga per evitare l’eventuale processo. Nunzio appare disposto a sacrificare se stesso e quindi aggravare la sua posizione pur di recuperare con Chiara.

Intanto, Elena continua a rimane scettica in merito alle dichiarazioni di Alice ed è ancora convinta che sua figlia non stia dicendo la verità. Nel frattempo, Guido e Mariella invitano Michele a pranzo da loro perché non vogliono lasciarlo solo. Non sanno però, che questa loro decisione li porterà a pentirsene…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio ha dei sensi di colpa nei confronti di Chiara per la situazione che si è creata con Alice. Mentre i nonni Roberto e Marina sostengono la nipote, Elena comincia a mettere sempre più in dubbio la verità che sua figlia ha rivelato. La faccenda di Nunzio ha finito per coinvolgere anche Rossella. Riccardo non è per nulla d’accordo sulla situazione e ovviamente non accetta che la fidanzata sostenga l’ex ragazzo. Intanto, Damiano capisce che la questione con Viola potrebbe aver superato il limite, e soprattutto non vuole tradire la fiducia di Nicotera, quindi prende una decisione che lascerà la giovane supplente spiazzata: un trasferimento in arrivo?

