Un posto al sole/ Anticipazioni 19 luglio: Ornella capisce tutto, Raffaele nei guai

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 luglio: Ornella capisce che tra Raffaele ed Elvira…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 19 luglio svelano che il pool capitanato da Nicotera sembra essere sempre più minaccioso nei confronti di Lello Valsano, che ormai pare non avere più scampo. I sospetti di Ornella diventano realtà quando scopre che tra Raffaele ed Elvira c’è stata una confidenza che è andata ben oltre l’amicizia, e ne resterà profondamente scossa.

Terra amara/ Anticipazioni 19 luglio: Zuleyha ingannata, Yilmaz condannato...

Intanto, la proposta di Riccardo di andare a convivere ha gettato Rossella nel panico, e la sua reazione non è quella auspicata dal suo compagno. Proprio quando Mariella aveva deciso di mettere una pietra sopra, i sospetti di stare antipatica ad Angela e Serena tornano a galla. E un fraintendimento scatena il risentimento della donna.

Sei sorelle/ Anticipazioni 19 luglio: Don Ricardo fuori dai giochi, le Silva salve

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Eugenio prepara il blitz contro Valsano e il clan

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, grazie alle informazioni fornite finora da Mariano Tregara, Eugenio può dare il via a una vasta operazione di polizia per distruggere in definitiva il clan Argento, Lello Valsano incluso. Pressato da Nunzio, Franco si attiva per procurare al figlio e a Chiara i documenti falsi necessari alla fuga fuori dall’Italia, ma le sue azioni porteranno a delle grosse conseguenze er tutti. Lara è una furia: rientrata a Napoli da sola, mentre Roberto e Marina hanno deciso di stare insieme e programmano il loro futuro a Procida, lei pianifica la sua vendetta.

Una vita/ Anticipazioni 19 luglio: Azucena e Guillermo, i malintesi continuano...

Nel frattempo, Ornella scopre che tra Raffaele ed Elvira potrebbe esserci stata più di una semplice amicizia, per di più è delusa perché il marito ha scelto di confidarsi con un’estranea piuttosto che con sua moglie. Riccardo propone a Rossella di andare a vivere insieme ma la reazione della ragazza non è quella che lui si sarebbe aspettato. Le incomprensioni tra Mariella e Serena continuano, e arrivano a un punto di rottura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA