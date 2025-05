Andrà in onda oggi una doppia puntata di Un posto al sole e i suoi affezionati fan sono curiosi di assistere alle vicende degli inquilini del noto Palazzo Palladino. Come al solito la soap opera napoletana, in onda da lunedì e venerdì su Rai Tre alle 20.50, si fermerà poi per la pausa del weekend ma le anticipazioni già svelano cosa succederà nell’episodio di lunedì 19 maggio 2025.

Di sicuro i fan più curiosi non potranno fare a meno di scoprire cosa accadrà ai protagonisti di Un posto al sole dopo il breve stop. Sul web è emerso che Giulia sarà amareggiata e sconvolta a causa dell’improvvisa partenza di Luca, lei era al settimo cielo per il matrimonio e di certo non poteva immaginare che il suo compagno sarebbe sparito in questo modo.

Anticipazioni Un posto al sole 19 maggio 2025: Giulia disperata, Gagliotti non finanzia più la radio

Giulia ha scoperto le ragioni del gesto di De Santis da Alberto Palladini, tantissima è la sofferenza che sta provando dopo la partenza di Luca. Lui non sopportava l’idea di diventare un peso per lei non appena la malattia sarebbe peggiorata, anche se lei si è sempre detta pronta a stargli accanto per l’amore che prova nei suoi confronti.

Le anticipazioni di Un posto al sole si lasciano sfuggire altri curiosi dettagli sulla puntata che andrà in onda lunedì 19 maggio 2025, prima però ricordiamo che tutti gli episodi sono sempre disponibili anche in streaming su Raiplay. Elena continuerà ad impegnarsi moltissimo per rilanciare Radio Golfo 99, Gagliotti però non sarà più disposto a dare il suo contributo finanziario per via delle forti tensioni nate tra lui e Roberto Ferri. La figlia di Marina riuscirà a trovare un’altra soluzione?

Reazione inaspettata di Jimmy, Luca lascia Napoli gettando Giulia nello sconforto

Di seguito trovate interessanti spoiler anche sulla doppia puntata di stasera, venerdì 16 maggio 2025. Cosa accadrà? L’amicizia di Jimmy con Matteo farà preoccupare Niko, quest’ultimo è stato molto duro nei confronti del figlio ma lui avrà furiosa e inaspettata reazione che farà preoccupare tutti. Intanto Luca sembrerà pronto a prendere una dolorosa decisione dopo l’ennesimo sintomo della malattia.

In gran segreto Luca lascerà Napoli, un’inaspettata novità che getterà Giulia nello sconforto. Visibilmente angosciata la Poggi farà di tutto per rintracciare il compagno. Mariella parteciperà alla serata di danza sudamericana organizzata al Caffè Vulcano, ma non dirà a Sasà perché si è iscritta. Intanto, i rapporti tra Grillo e Damiano saranno sempre più tesi, tra loro scoppierà infatti un nuovo scontro.