Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà venerdì 19 settembre 2025, Alice e Vinicio si dicono addio? Niko in ansia chiede aiuto allo zio.

Nuovi colpi di scena in vista a Un posto al sole nei prossimi episodi, come al solito gli inquilini di Palazzo Palladini faranno non poco incuriosire i telespettatori con le loro vicende. Da quando sono tornati a Napoli il rapporto tra Alice e Vinicio sta vivendo un delicato momento di crisi a causa della guerra scoppiata tra le loro famiglie. Il ragazzo si sta lasciando raggirare dal fratello ed è convinto che sia lui la vittima.

La nipote di Marina Giordano sta soffrendo molto a causa della freddezza tra lei e Vinicio, più volte ha provato a fargli capire che le tensioni tra le loro famiglie non dovrebbero compromettere la loro relazione ma lui al momento è sempre più confuso. Cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì a venerdì su Rai Tre alle 20.50? Stando alle anticipazioni trapelate fino ad ora sul web nell’episodio di venerdì 19 settembre 2025 Alice sembrerà essere decisa ad allontanarsi di nuovo da Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole 19 settembre 2025: Niko chiede aiuto allo zio

Di fronte alla decisione della fidanzata Vinicio sarà molto confuso, il giovane Gagliotti non vorrebbe perdere Alice ma allo stesso tempo non se la sente di lasciare da solo Gennaro in un momento così difficile della sua vita. Partirà insieme a lei o resterà accanto al fratello?

Nel frattempo aumenterà la distanza tra Viola e Damiano, la loro relazione al momento sembra essere sempre più vicina al capolinea. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano poi che Niko sarà sempre più preoccupato per il padre a causa della sua ossessione per l’intelligenza artificiale. Nella puntata di venerdì 19 settembre 2025, per cercare di far capire a Renato il suo problema, Poggi chiederà aiuto a Raffaele.

