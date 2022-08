Un posto al sole/ Anticipazioni 2 agosto: Lara ostacolata, il suo piano a rischio

Un posto al sole, anticipazioni puntata 2 agosto: Lara verrà ostacolata, Roberto e Marina…

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda il 2 agosto svelano che Niko ha voglia di libertà e intende raggiungere il resto dei parenti e amici a Maratea. Intanto, Marina e Roberto sono ufficialmente una coppia e cercano di vivere bene il loro ritrovato rapporto facendo progetti di vita insieme. A oscurarli c’è sempre Lara, in agguato va avanti con il suo piano, ma qualcuno tenterà di ostacolarla. Di chi si tratterà?

Intanto, Raffaele cerca ancora di recuperare il suo antico rapporto con Ornella. La romantica cena organizzata da lui non ha portato i risultati sperati, e ora la crisi di coppia è sempre più palese. A questo potrebbero aggiungersi anche i problemi personali della dottoressa, che rischiano di andare a complicare ancora di più le cose tra loro.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Raffele vuole riavere la fiducia di Ornella

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Raffaele ha fatto di tutto per di riconquistare la fiducia di Ornella, e soprattutto salvare il loro matrimonio. Cogliendo l’occasione di una cena riparatoria, il portiere organizza tutto per far pace con lei, dopo i tanti problemi che ci sono stati, causati dai suoi segreti e della sue rivelazioni. Nonostante le buone intenzioni, qualcosa ci dice che non sarà così semplice rimediare ai suoi errori passati: Ornella è molto ferita.

Intanto, mentre porta a passeggio il cane, Peppe Capasso incontra di nuovo Giulia e cerca un nuovo approccio con lei, cercando di essere gentile. Lei, però, reagisce ancora in maniera distaccata. Nel frattempo, Micaela, contrariamente alle raccomandazioni della sorella, prosegue nel suo piano e chiede a Niko di tornare a Maratea dal piccolo Jimmy, sfruttando quindi di nuovo il bambino per far breccia nel cuore di lui. Serena, però, comincia a insospettirsi ed è intenzionata ad andare in fondo per vederci chiaro in questa situazione…

