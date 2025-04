Con le sue intriganti vicende Un posto al sole continua a catturare sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nei prossimi episodi. Tantissime sono le persone che, puntata dopo puntata, restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 2 aprile 2025. Queste rivelano che sarà un momento molto delicato per Roberto Ferri. A causa dei problemi economici riscontrati nell’ultimo periodo ai Cantieri sarà costretto ad accettare la proposta di Gennaro Gagliotti che in cambio di un aiuto economico diventerà socio dei Cantieri. Questa decisione farà correre un grosso rischio allo spietato imprenditore, quello di finire indagato nell’inchiesta Saviani.

Anticipazioni Un posto al sole 2 aprile 2025: Michele sta meglio ma fa una sconvolgente scoperta

I tantissimi fan della fiction partenopea assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni Michele inizierà finalmente a stare meglio, ma dovrà fare i conti con una scoperta che lo spiazzerà.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata di mercoledì 2 aprile 2025 quando Saviani recupererà il suo computer scoprirà qualcosa che lo sconvolgerà non poco. Nel frattempo Jimmy e Camillo continueranno ad indagare e si avvicineranno sempre di più alla verità in merito all’intossicazione alimentare avvenuta al campo archeologico.

Valeria trama contro Manuela, la verità verrà presto a galla

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda oggi, martedì 1 aprile 2025, Valeria continuerà a tramare contro Manuela con lo scopo di impedirle di riavvicinarsi a Niko.

La fidanzata dell’avvocato Poggi, però, non può certo immaginare che Camillo ha iniziato ad indagare sulla disastrosa vicenda avvenuta al campo archeologico e che le sue subdole mosse prima o poi verranno scoperte. Intanto, Raffaele per conquistare la fiducia di Manuel organizzerà un divertente pesce d’aprile.