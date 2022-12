Un posto al sole/ Anticipazioni 2 dicembre: Niko e Manlio vanno avanti col loro piano

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 2 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 2 dicembre, rivelano che Niko ha ormai acconsentito a portare avanti il terribile piano di Manlio. Quest’ultimo, folle di rabbia per la morte di Susanna, è intenzionato a far uccidere il responsabile Lello Valsano in carcere. Come? Grazie a degli agganci che lui ha proprio dietro le sbarre. Tuttavia, affinché il piano di vendetta si compia, Niko deve trovare il denaro disponibile per proseguire. E mentre cerca un modo per averlo a disposizione, Manlio sta per incontrare il detenuto che sarà loro complice. Alla fine, il giovane avvocato venderà la sua auto e solo così avrà i soldi che gli servono… Niko è davvero perduto? Non c’è davvero nessuno in grado di fermarlo?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 2 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che il regalo di Federico si è rivelato molto dannoso, e Alberto Palladini scopre che si tratta di un giocattolo contraffatto. Giustamente furioso perché il bambino poteva farsi davvero male, o peggio, l’imprenditore minaccia i responsabili della fabbricazione e messa in circolazione dei giocattoli contraffatti. Intanto, Rosa continua ad essere ostile nei confronti di Raffaele e lui non riesce a spiegarsi il motivo. Alla fine ne parla con sua figlia Viola e la convince a indgare affinché cerchi di capire per quale motivo la moglie di Damiano si comporti in quel modo con lui. La giovane supplente, grazie alla sua esperienza, riuscirà a far aprire la donna e capire cosa le stia succedendo?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il regalo di Marika per Federico si rivela potenzialmente dannoso e i presenti alla sua festa di compleanno, Marina, Roberto, Filippo, Clara, Alberto e Serena si agitano molto, ma per fortuna riescono ad evitare il peggio. Palazzo Palladini è diventato un campo di battaglia per Mariella e le Cirillo. Stando a quanto si apprende, la rivalità tra le tre peggiorerà a dismisura, e la Altieri dichiarerà una vera e propria guerra contro le gemelle, che da quando si sono trasferite non hanno fatto altro che portare guai a Samuel (trattato da schiavetto per compiacere i loro capricci) e Speranza, la quale è arrivata a superare il limite per come Manuela e Micaela hanno trattato il suo fidanzato.

